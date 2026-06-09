'NOVO POGLAVLJE U PRIJATELJSTVU NAŠIH ZEMALJA' Vučić se sastaо sa predsednikom Republike Angole: Uveren sam da će ova poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaо se sa predsednikom Republike Angole Žoaom Manuelom Gonsalvešom Lorensom u Palati Srbija.

- Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu @jlprdeangola i izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja novog poglavlja u prijateljstvu naših zemalja, koje je duboko ukorenjeno u nasleđu Pokreta nesvrstanih i koje se temelji na uzajamnom poštovanju, razumevanju i podršci - istakao je Vučić na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav"

Predsednik Vučić saopštio je da je uveren da će ova poseta dati dodatni zamah našem tradicionalnom prijateljstvu, doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole, kao i unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

Podsetimo, predsednik Republike Angole Žoa Manuel Gonsalveš Lorens boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Autor: Jovana Nerić