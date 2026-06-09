'U PRIŠTINI JE NA DELU ČISTA KRAĐA' Petković: Podrška Srpskoj listi konstantno raste

„Tu mislim da Nenada Rašića, čoveka koji je Srbin samo imenom i prezimenom i ništa više, koji je prodao veru za večeru i zarad sitnih ličnih interesa stao uz Kurtija i u progonu srpskog naroda u istoj je meri rukovođen“, kazao je Petković.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je Srpska lista na kosovskim izborima u nemogućim uslovima potvrdila dominaciju u srpskim sredinama u kojima je osvojila više od 43.800 glasova i praktično svih 10 garantovanih mandata, ali da je na delu ne samo politički inženjering nego čista krađa kako bi Aljbin Kurti obezbedio Nenadu Rašiću mandat albanskim glasovima, budući da nema dovoljno podrške tamo gde žive Srbi.

Petković je još jednom čestitao Srpskoj listi i srpskom narodu na ubedljivoj pobedi u svim srpskim sredinama što pokazuje da je ta stranka, i niko drugi, jedini pravi, legitimni predstavnik Srba na Kosovu.

Ukazao je da se, posmatrajući izborne procese od februara i decembra prošle godine do danas, jasno vidi da podrška Srpskoj listi konstantno raste, u nemogućim uslovima.

„Od februara do juna Srpska lista je osvojila dodatnih 4.000 glasova, a u poređenju sa decembrom 1.000 glasova više. To jasno pokazuje da se, pored svih pritisaka, napada, pokušaja Aljbina Kurtija da je ukine, pored zastrašivanja našeg naroda, hapšenja srpskih direktora škola, bolnica, pa i hapšenja tokom izbornog dana u Goraždevcu, pokušaja skidanja srpskih zastava sa škola gde su biračka mesta, pa i pored smanjenog broja članova biračkih odbora i činjenice da nijedan Srbin nije bio predsednik opštinskih izbornih komisija na severu, Srpska lista izborila i potvrdila dominaciju na političkoj sceni na Kosovu u Metohiji u srpskim sredinama. Srpski narod je pokazao jedinstvo, slogu, poslušao predsednika Aleksandra Vučića i glasao za srpsku listu koja je garant očuvanja srpskih interesa na KiM“, rekao je Petković.

Napomenuo je da je, i pored teških uslova i atmosfere u kojoj se održavaju izbori, sve veća sloga i jedinstvo Srba, koji su uz državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, koji od svoje države Srbije primaju plate, peznije, socijalna davanja, jer držimo naše institucije školstva, zdravstva, Univerzitet, koji su važni stubovi opstanka Srba na Kosovu.

Upozorio je da je sve to pod rizikom jer Aljbin Kurti i režim u Prištini pokušasaju sve da istisnu Srbe sa Kosova, da zastraše narod, ugase Srpsku listu, a da promovišu one koji neće i ne žele srpski barjak i ne vide Beograd kao jedini svoj glavni grad već su stali uz Kurtija i njegovu velikoalbansku politiku.

„Tu mislim da Nenada Rašića, čoveka koji je Srbin samo imenom i prezimenom i ništa više, koji je prodao veru za večeru i zarad sitnih ličnih interesa stao uz Kurtija i u progonu srpskog naroda u istoj je meri rukovođen“, kazao je Petković.

Skrenuo je pažnju da dok podrška Srpskoj listi u srpskim sredinama raste, podrška Rašiću opada.

„Od februara do sada, ako se uporedi, Srpska lista je dobila oko 14 puta više glasova u odnosu na Rašića“, rekao je Petković.

Pojasnio je da Rašić drži jedno ministarstvo u prištinskoj vladu i da mu je Kurti stavio na raspolaganje sva budžetska sredstva tog ministarstva, pa i više od toga, kako bi novcem kupovao Srbe i njihove glasove.

„On je osvojio tek nešto više od 2.000 srpskih glasova i nikada ne bi mogao da pređe cenzus ako bi se posmatrali samo glasovi iz srpskih sredina. Zato ovo što se dešava nije politički inženjering nego krađa“, jasan je Petković.

Autor: S.M.