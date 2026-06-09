Dačić u Bratislavi: Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, u planu unapređenje saradnje

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, iregularnih migracija i u oblasti vanrednih situacija.

Ministar Dačić se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Slovačke Republike Matušem Šutajom Eštokom sa kojim je potpisao Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije.



„Mi smo dve izuzetno prijateljske i bratske zemlje, naši politički odnosi su na izuzetnom nivou, i predsednik Pelegrini, premijer Fico i predsednik Vučić imaju redovnu komunikaciju i odličnu saradnju. Zahvalni smo Slovačkoj na principijelnom stavu kada je reč o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju Srbije, a to je Kosovo i Metohija“, poručio je ministar Dačić i dodao da ga posebno raduje to da slovačka nacionalna manjina ima veoma dobre odnose sa drugim građanima Srbije na teritoriji Srbije gde ona živi, kao i da dobar prijem imaju i Srbi koji žive u Slovačkoj.

„Mi hoćemo da razvijamo naše odnose i u oblasti bezbednosti - zajednička borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, iregularnih migracija, a naravno želimo i da uspostavimo dobru saradnju i međusobnu pomoć kada je reč i o vanrednim situacijama. Klimatske promene dovele su do toga da smo prošle godine imali nezapamćen broj intervencija našeg Sektora za vanredne situacije, odnosno vatrogasaca-spasilaca. Više od 35.000 intervencija je bilo, spašeno je više od 1.300 ljudskih života. Veoma je bitno da u ovoj oblasti budemo spremni na međusobnu saradnju“, istakao je ministar Dačić.

Kada je reč o borbi protiv iregularnih migracija, ministar je istakao značajne rezultate srpskog MUP-a.

„Postigli smo značajne rezultate u borbi protiv iregularnih migracija, praktično su one zaustavljene. Ove godine je broj nelegalnih prelazaka granice odnosno iregularnih migracija za 46 procenata manji u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj migranata dolazi i dalje iz Severne Makedonije gde dolaze najviše iz Grčke. Jedan deo migranata dolazi iz Bugarske i većina tih ruta ima nameru da ide ka Evropskoj uniji, preko Mađarske, Hrvatske, Rumunije, a pokušavaju da to učine i preko Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj“, rekao je Dačić, naglasivši da je, kao što je i Evropska unija priznala, Srbija odigrala jednu od najznačajnijih uloga u zaustavljanju velikog migratornog talasa pre nekoliko godina.

Poručio je da je, imajući u vidu takvu situaciju sa iregularnim migracijama, Srbija pre nekoliko godina uspostavila saradnju sa Fronteksom, koja nam je, kako je istakao ministar Dačić, značajno pomogla u borbi protiv iregularnih migracija.

„Sama ta činjenica, sporazum sa Fronteksom, prisustvo 170 policijskih službenika iz Evropske unije, a istovremeno mi imamo i trilateralni sporazum sa Austrijom i Mađarskom, gde se takođe tridesetak policajaca iz tih zemalja nalazi u našoj zemlji kao pomoć i sada ovaj sporazum koji smo mi potpisali, praktično će omogućiti da se olakša rad naših organizacionih jedinica pre svega, granične policije i omogućiće da i slovački policajci mogu da nam pomognu u nadzoru državne granice“, naveo je ministar Dačić.

Na kraju, ministar Dačić je zahvalio na gostoprimstvu i zaključio da je naša policijska saradnja u borbi protiv kriminala rezultirala hapšenjem velikog broja lica uz zaplene velikih količina narkotika, bilo da je reč o tim operacijama koje su protiv narkotika ili o onim koje su vezane za iregularne migracije, dodavši da će se ta borba nastaviti.

Autor: S.M.