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Blokaderi prevršili svaku meru: Pogledajte šta su uradili u memorijalnom kompleksu u Kruševcu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Grupa blokadera, koju je činilo svega desetak okupljenih, uprkos pozivima koje su upućivali putem svojih grupa, pojavila se danas u memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu, tokom posete ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski.

Povod posete bio je potpisivanje ugovora sa Zavodom za zaštitu spomenika Kraljevo, koji je nadležan za spomenike na području Rasinskog okruga, kao i dodela pet miliona dinara za investiciono održavanje amfiteatra u okviru memorijalnog kompleksa.

Foto: privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Podsećamo da je Slobodište memorijalni centar posvećen žrtvama streljanja u Drugom svetskom ratu tokom nemačke okupacije i jedno od najznačajnijih mesta sećanja u ovom delu Srbije.

Foto: privatna arhiva

Okupljeni blokaderi negodovali su zbog prisustva vojnih eksponata u okviru kompleksa, među kojima se nalazi i tenk T-55 koji je koristila Vojska Srbije tokom bitke na Košarama. Tom prilikom jedna od predstavnica okupljenih izjavila je da je pomenuti tenk „smeće“, uz poruke da ne žele vojne eksponate niti bilo kakva obeležja koja podsećaju na srpsku vojsku, iako se radi o prostoru koji predstavlja ratni memorijal.

Foto: privatna arhiva

Poseta ministarke bila je isključivo usmerena na očuvanje memorijalnog kompleksa, ulaganje u njegovo održavanje i negovanje kulture sećanja.

Autor: A.A.

#Kruševac

#Milica Đurđević Stamenkovski

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