Vučić danas sa sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi , a zatim sa ministrom odbrane Azerbejdžana

Predsednik Aleksandar Vučić i danas ima važne sastanke.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.

Sastanak će biti održan u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.

Sastanak će biti održan u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.



Autor: Jovana Nerić