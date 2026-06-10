Vučić danas sa sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi , a zatim sa ministrom odbrane Azerbejdžana

Predsednik Aleksandar Vučić i danas ima važne sastanke.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.
Sastanak će biti održan u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.
Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.
Sastanak će biti održan u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.
Autor: Jovana Nerić