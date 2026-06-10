AKTUELNO

Politika

Vučić danas sa sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi , a zatim sa ministrom odbrane Azerbejdžana

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Aleksandar Vučić i danas ima važne sastanke.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.

Sastanak će biti održan u 10 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.

Sastanak će biti održan u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić sutra sa komandantom Komande združenih snaga NATO Vajkofom

Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA U PODNE: Predsednik Vučić sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju

Politika

Sastanak u Palati Srbija: Vučić danas sa ministrom odbrane Mađarske

Politika

SASTANCI SA DIPLOMATAMA: Vučić danas sa ambasadorima Kine, Mađarske i Slovačke

Politika

Vučić danas sa italijanskim ministrom odbrane Gvidom Krozetom

Politika

TAČNO U 11 SATI: Vučić sutra s ministrom odbrane Azerbejdžana Zakirom Hasanovom