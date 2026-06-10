'ŽAO MI JE ŠTO MOJI PROTIVNICI IZ TADAŠNJEG NASTUPA NISU NEŠTO NAUČILI' Udarna poruka predsednika: Poslušajte Vučićevu izjavu od pre tačno 18 godina! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se udarnom porukom na Instagramu uoči najavljenog gostovanja na Radio Beogradu.

- Poslednji put gostovao sam na Radio Beogradu pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine. Danas, osamnaest godina kasnije, ponovo ću biti gost u emisiji kod Bojana Bilbije, sa početkom u 17 časova- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu.

- Molim vas da poslušate šta sam, kao opozicioni prvak, govorio pre 18 godina u toj emisiji, na Radio Beogradu. Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili- piše u objavi.

- Ponosan sam na današnju Srbiju i zagledan u Srbiju budućnosti- napisao je predsednik.

Autor: Jovana Nerić