Đurđević Stamenkovski o programu 'Među svojima': Želimo da budemo bliži našem narodu, da čujemo ljude, razumemo njihove potrebe

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program „Među svojima“, sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno, u sredinama u kojima ljudi žive i rade.

Prvo okupljanje u okviru programa održano je u selu Jasika kod Kruševca, u domaćinstvu sedmočlane porodice Obradović, gde su se okupili meštani, predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da program „Među svojima“ predstavlja novi pristup radu institucija, zasnovan na neposrednom kontaktu sa građanima i boljem razumevanju njihovih svakodnevnih problema.

„Želimo da budemo bliži našem narodu, da čujemo ljude, razumemo njihove potrebe i budemo prisutni tamo gde se odvija stvarni život. Cilj ovih susreta jeste da građani slobodno iznesu svoje probleme, pitanja, predloge i sugestije, a da institucije na njih odgovore konkretno i odgovorno“, istakla je ministarka.

Ona je naglasila da je namera Ministarstva da institucije ne budu udaljene i zatvorene u administrativne okvire, već dostupne svakom čoveku.

„Srbiju su kroz istoriju očuvali upravo ovakvi ambijenti – porodična okupljanja, otvorena vrata, bliskost i poverenje među ljudima. Zato želimo da razgovaramo bez barijera, neposredno i iskreno, u dvorištima i domaćinstvima naših ljudi“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je ukazala i da resor kojim rukovodi obuhvata širok spektar nadležnosti, što omogućava da građani na ovakvim susretima dobiju informacije o pravima, uslugama i programima podrške, ali i da njihovi predlozi i inicijative budu prosleđeni drugim nadležnim institucijama.

Kruševac je polazna tačka programa „Među svojima“, a plan Ministarstva je da tokom narednih meseci bude organizovano najmanje 50 ovakvih susreta širom Srbije. Već do kraja nedelje aktivnosti će biti nastavljene u Kragujevcu, Inđiji i Sremskoj Mitrovici, dok je naredne nedelje planiran obilazak opština u Kolubarskom okrugu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviće da kroz program „Među svojima“ neposredno razgovara sa građanima, sa ciljem da institucije budu dostupnije, a rešavanje problema brže, efikasnije i bliže ljudima.

Autor: Pink.rs