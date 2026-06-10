'NE MOGU DA MRZE KOLIKO MI MOŽEMO DA VOLIMO SRBIJU' Poruka Miloša Vučevića odjeknula društvenim mrežama, evo šta je poručio Mariji Vasić na njenu skandaloznu izjavu (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na skandaloznu izjavu Marije Vasić.

- Dehumanizacija, autošovinizam, vulgarnost. Ovim rečima možemo opisati delovanje kružoka na čijem čelu je Marija Vasić. Njihov metod je nasilje, njihov cilj je uništenje Srbije i stvaranje Nezavisne Države Vojvodine. Glavna prepreka na tom putu smo im mi, naprednjaci. Otud toliki prezir prema nama, otud ovolika mržnja. Ali oni ne mogu da mrze nas, koliko mi možemo da volimo Srbiju. Srbija pobeđuje- poručio je Vučević.

Autor: Jovana Nerić