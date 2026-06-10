Petković: Srbi na Kosovu pokazali jedinstvo, Kurti Rašiću obezbedio mesto albanskim glasovima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Srpska lista na parlamentarnim izborima na Kosovu ostvarila ubedljivu pobedu, osvojivši svih deset mandata u srpskim sredinama, dok je lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti albanskim glasovima omogućio Nenadu Rašiću ulazak u parlament, navodeći da takav način izbora ne može da predstavlja volju srpskog naroda.

Petković je poručio da podrška Srpskoj listi raste u svim srpskim sredinama na Kosovu i ocenio da je očuvanje srpskog jedinstva bilo ključni odgovor na, kako je naveo, pritiske, provokacije i pokušaje Prištine da oslabi političke predstavnike Srba.

„Kurti je albanskim glasovima obezbedio Rašiću da uđe u prištinski parlament, ali i da dobije ono mesto koje je zagarantovano za predstavnika srpske zajednice. Dakle, mi u tom takozvanom prištinskom parlamentu imamo deset zagarantovanih mesta za predstavnike srpskog naroda. Što znači da za te predstavnike treba da glasaju Srbi, da bi se čuo glas Srba u tom parlamentu. To je zaštitni mehanizam koji je uspostavljen još od Ahtisarijevog plana. On je posle unet i u njihov takozvani ustav, deo je njihovih propisa. Mandat tog srpskog predstavnika u prištinskom parlamentu je zlata vredan. Zašto? S jedne strane, bez saglasnosti tih predstavnika srpskog naroda na deset zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu ne može da se formira vlada u Prištini, to je pod jedan. I pod dva, ne mogu da se donose zakoni i važne odluke od vitalnog značaja, poput toga da se formira takozvana vojska Kosova ili pak mnogi drugi zakoni. Ta vojska nije ni mogla da bude formirana zato što Srpska lista do sada nije glasala“, rekao je Petković.

Kako je istakao, Kurtiju je potrebno da pokaže međunarodnoj zajednici kako ima multietničku vladu, kako sarađuje sa Srbima i kako ima predstavnika Srba za koga su glasali i Srbi, ali koji podržava Kurtijevu politiku.

„Srpska lista osvojila je svih deset mandata, zato što su u mestima gde žive Srbi, na severu Kosova i Metohije, centralnom Kosovu, Pomoravlju, Sirinićkoj župi, u Metohiji, dakle u srpskim sredinama, za Srpsku listu glasali gotovo svi Srbi, preko 95 procenata. To pokazuje da je Srpska lista zaista pravi predstavnik srpskog naroda i jedini legitimni predstavnik kada govorimo o srpskoj političkoj partiji. Rašićeva stranka ima srpsko samo ime i prezime Nenada Rašića i ništa više od toga. Dakle, njegov politički program, njegov cilj, saradnja sa Kurtijem, sve što radi, nema veze ni sa zvaničnim Beogradom ni sa srpskim narodom. Nema nikakve veze sa srpskim nacionalnim interesima. On je stao pod barjak Kurtijeve velikoalbanske politike“, siguran je Petković.

Podsetio je i na hapšenje direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu, navodeći da je tome doprineo Nenad Rašić.

„Zahvaljujući Rašiću, Kosovska policija je po prvi put upala u srpske škole i bolnice. Zahvaljujući Rašiću, pohapšeni su srpski direktori obrazovnih i zdravstvenih institucija na centralnom Kosovu. Zahvaljujući Rašiću, Kosovska policija je došla na sever Kosova i Metohije, između ostalog jer je i on za to glasao. Sećate se da je glasao za formiranje muzeja takozvanog genocida, nekakvog navodnog genocida Srbije na Kosovu. On bukvalno i prednjači u toj antisrpskoj politici više nego Kurti. Nama je to dobro poznato kroz istoriju da su poturice uvek bile gore od Turaka. Jedina srpska partija je Srpska lista, a Rašićeva partija nije nikakva srpska partija nego Kurtijeva lista i albanska partija“, rekao je.

Na pitanje da li Kurti ima bilo kakve kontakte sa Beogradom, Petković ističe da ih nema te da oni nisu ni potrebni, jer je jedina njegova politika da protera Srbe sa Kosova.

„On nema nikakve kontakte, niti su nam potrebni ti kontakti. Čovek koji ima politiku da protera srpski narod sa Kosova i Metohije jednostavno je neko sa kim niko ne može da sarađuje. S njima nema saradnje ni u dijalogu, ne zbog toga što mi ne želimo da razgovaramo i idemo u pravcu kompromisnog rešenja, nego zato što je to čovek koji sve odbija. I on i Besljimi i uopšte svi u toj partiji Samoopredeljenje“, rekao je.

Petković je prokomentarisao i novog pregovarača Kosova u Briselu, kosovskog ambasadora u Belgiji, sa kojim se još uvek nije sastao.

„Sa njim nisam do sada imao priliku da se vidim zbog toga što su, kada je Sorensen želeo da sazove sastanke poslednjih mesec dana, oni to odbijali jer ne žele da učestvuju u dijalogu dok im traje izborna kampanja. Što se, dakle, tiče razgovora u Briselu i samog Sorensena, postoji jasno utvrđena agenda. Šta zapravo pregovaramo, na koji način razgovaramo, jer to mora da bude jasno usaglašena agenda, dnevni red. Mi kad god smo u Briselu, pre svega insistiramo na formiranju Zajednice srpskih opština, od te teme nikada nećemo odustati“, naveo je.

Dodaje i da Kurti nikada neće formirati ZSO, iako su 2013. godine u prištinskom parlamentu ratifikovali Briselski sporazum dvotrećinskom većinom.

„Dakle, to je njihova unutrašnja obaveza. Ako hoćete da vidite šta je dobro za srpski narod, samo gledajte zapravo šta Kurti radi, šta odbija, odnosno šta prihvata. Kada Kurti prihvata Rašića, znajte da je to protiv interesa srpskog naroda. Kada Kurti podržava blokadere ovde u centralnoj Srbiji, jasno vam je da oni rade protiv interesa srpskog naroda i države Srbije. Kada Kurti neće da formira Zajednicu srpskih opština, znajte da je ona u interesu srpskog naroda“, rekao je.

Petković se osvrnuo na rezultat Srpske liste, koja je ostvarila ubedljivu pobedu u svim srpskim sredinama na Kosovu.

„Srpska lista je u nedelju osvojila više od 43.800 glasova. To je za hiljadu više u odnosu na decembarske izbore. Znači, samo je rasla i raste dodatno podrška Srpskoj listi u srpskim sredinama. Na kraju krajeva, takva i tolika podrška je, između ostalog, i zbog toga što su predsednik Aleksandar Vučić i država Srbije uz Srpsku listu. Srpska lista je garant očuvanja srpskih nacionalnih interesa i celokupne pomoći koja ide od strane države Srbije za srpski narod na KiM“, naveo je.

Dok je rasla podrška Srpskoj listi, sve vreme je opadala podrška Rašiću.

„I sada, na poslednjim izborima, Rašić je osvojio oko 145 glasova u svom rodnom Dobrotinu, a Srpska lista više od 550 glasova. Pošto nije prešao cenzus u srpskim sredinama, a to je onaj cenzus koji se računa da bi se ušlo u parlament i da bi se bilo na mestima koja su zagarantovana za Srbe, Kurti je posegao za onim što je radio i prošli put. Obezbedio je Rašiću albanske glasove koje mu je dao. Tako mu je namakao dodatnih 2.200 glasova. Od februara prošle godine, Kurti je dao Rašiću 1.100 glasova, pa u decembru 1.700, pa sada 2.200. Oni prate kako se smanjuje podrška Rašiću u srpskim sredinama, pa mu oni povećavaju broj albanskih glasova. Kako može jedan Albanac, a ne 2.200 njih, da glasa za Rašića da bi on u parlamentu zastupao srpske interese? Naravno da to nema veze s vezom“, podsetio je direktor Kancelarije za KiM“, naveo je.

Kako je rekao, Priština je vrlo aktivno učestvovala u pokušaju obojene revolucije u Srbiji.

„Oni su na mnogo načina, i novcem i političkim uticajem, i preko određenih struktura i grupa ljudi, najdirektnije učestvovali, i to Kurti nije krio. Propala je obojena revolucija. Izbori se dešavaju ne na ulicama već u glasačkim kutijama i pristojna Srbija, većinska Srbija, uz predsednika Aleksandra Vučića, i dok je on predsednik, neće se nikada desiti priznanje takozvane nezavisnosti Kosova od strane Beograda“, istakao je.

Prokomentarisao je i čestitke evropskih zvaničnika upućene Kurtiju nakon izbora, dok se glasovi još uvek broje.

„Ono što zabrinjava jesu čestitke koje su ekspresno stigle iz Brisela Kurtiju. Uveliko je u toku proces brojanja glasova i dok to još uvek traje i dok se još ne zna koliko će koja partija glasova dobiti, Marta Kos izlazi sa čestitkom Aljbinu Kurtiju i kaže kako je reč o uzornoj demokratiji, a nema ničega od demokratije s obzirom na to da je Kurti tokom kampanje činio sve da zastraši srpski narod, skidao srpske zastave sa osnovnih škola gde su bila biračka mesta... Svima je jasno da smo mi oslonjeni sami na sebe. Šta god Kurti radio, njemu će to da se gleda kroz prste zato što je takozvano Kosovo čedo Zapada. Tu se stvari neće menjati. Govoriće da on neće da sluša, da je tvrdoglav, ali u principu oni podržavaju njegovu politiku. Zato je važno da se okrenemo sebi, da čuvamo našu slogu i jedinstvo među našim narodom na KiM. Kurti je pokušao da pocepa Srpsku listu i srpsko jedinstvo, ali u tome nije uspeo. Na sav taj teror, provokacije, zastrašivanja i hapšenja mi smo odgovorili jedinstvom i pobedom Srpske liste“, rekao je.

Petković je dodao i da će se nastaviti finansijski paket pomoći Srbima na Kosovu kroz plate, penzije i socijalna davanja.

„Za 10.000 Srba po 20.000 dinara socijalne pomoći trajno, užinski dodatak za svu decu, infrastrukturni projekti. Budžet Kancelarije za KiM je najveći u istoriji, što jasno govori da mi, kada pričamo o Kosovu, to nisu samo prazne reči već konkretna dela. Ono što je posebno važno jeste da se držimo čvrsto onoga na čemu posebno insistira predsednik Vučić“, naveo je.

Podsetio je da se danas navršava godišnjica usvajanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kojom je, kako je rekao, potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tadašnje SRJ i njene naslednice Srbije sa Kosovom i Metohijom.

„To je naša tapija, to je ono na čemu moramo da insistiramo, da se držimo međunarodnog prava, principa i normi Povelje Ujedinjenih nacija. Mi smo mala zemlja po teritoriji, ali zato moramo čvrsto da se držimo tih principa jer, bez obzira na to kakvo je stanje u svetu, mi moramo da se držimo našeg kursa. Na kraju krajeva, moraće svi oni da se vrate poretku međunarodnog prava jer jedino tako svet može da opstane“, zaključio je Petković.

Autor: Jovana Nerić