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EVO KAKO ZGUBIDANI PRAVE ŽURKU I MALTRETIRAJU NAROD ISPRED VLADE! Isplivao snimak koji je razotkrio šta se krije iza svega!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na društvenoj mreži Instagram pojavio se snimak koji je ogolio prave namere takozvanih pobunjenih univerziteta i pokreta Kreni-Promeni.

Dok običan narod pokušava normalno da funkcioniše, oni ispred zgrade Vlade Republike Srbije prave zabavu i direktno maltretiraju građane.

Naime, na profilu Aleksandra Jovanovića objavljen je video zapis sa pomenutog skupa, na kome se jasno vidi šta se dešava u samom centru Beograda.

"Odlična žurka ispred Vlade Srbije u organizaciji pobunjenih univerziteta. Studenti pobeđuju!", stoji u opisu ovog video snimka koji je privukao ogromnu pažnju javnosti i izazvao bes kod građana koji su ogorčeni ovakvim ponašanjem.

Dok se grad blokira pod izgovorom nekakvih studentskih prava, očigledno je da je u pitanju samo još jedno okupljanje i pravljenje žurke koja direktno ometa svakodnevni život i maltretira običan narod u Beogradu.

Autor: D.S.

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