ZGUBIDANI SE BLAMIRAJU ZA SVE PARE! 'Zvezda' blokade pevala narodnjake ispred Vlade, pa doživela totalni fijasko: Podsmevali joj se i njeni, svi zgroženi onim što su čuli! (VIDEO)

Blokaderi su sinoć održali protest ispred zgrade Vlade Srbije, čime su blokirali Nemanjinu i Kneza Miloša, a desilo se ono što im se mesecima inače ponavlja – na skupu nije bilo više od stotinak ljudi. Svašta se moglo videti na ovom okupljanju, ali, nažalost, mnoge scene bile su prilično tužne. Profesori su tako horski "pevali" čitajući tekst pesme sa papira, dok je prava "zvezda" večeri bila Katarina Jovanović.

Zvezda večeri i organizator skupa ispred Vlade Srbije Katica, je na zahtev svoje najbolje prijateljice Dabrice, okupljenima otpevala svoj najveći hit.



Svi su bili oduševljeni, a nejasan je mali broj ljudi i izostanak simpatije naše zvezde večeri, I.Avžnera.

Možda je i jasan 😂😂 pic.twitter.com/iek9ldw72h — Koordinator (@koordinatorX) 10. јун 2026.

Ona je pred okupljenima otpevala stihove poznate narodne pesme "Ja sam bruka i sramota, ja sam čaša koju lomiš", što je zvučalo toliko bolno za slušanje da su joj se na kraju podsmevali čak i drugi blokaderi koji su se našli na licu mesta.

Podsetimo, blokaderi su sinoć pokazali kako žale već godinu i po dana. Preziru Srbiju i građane, a sve im je samo zabava i marketing, što potvrđuju i sramne scene iz centra Beograda gde je ova žena razmrdavala okupljene, dok je narod ispaštao zbog blokiranih ulica.

Autor: D.S.