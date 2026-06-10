DRŽAVA ČVRSTO STOJI UZ PRIVREDU U PROCESU ZELENE TRANZICIJE Ministarka Pavkov jasna: Srbija postaje lider i PRVA ZEMLJA U EVROPI koja će proizvoditi humanoidne robote (FOTO)

Danas sam se sa svojim timom sastala sa predstavnicima kompanije Impol Seval iz Sevojna, kako bi ih saslušali i sagledali na koje načine država može dodatno da pomogne i unapredi njihovo poslovanje, poručila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Kako je dodala, Impol Seval imaće važnu ulogu u procesu zelene tranzicije i dekarbonizacije, a država će kroz podsticaje i sredstva iz međunarodnih fondova dodatno podržati ozelenjavanje njihove ekonomije.

Po prvi put smo sistematizovali privredne subjekte od strateškog značaja i definisali načine na koje možemo, kroz regulativu, da ubrzamo administrativne procedure i efikasnije izdavanje dozvola, poručila je Pavkov.

Ova kompanija, koja se bavi preradom aluminijuma, već godinama beleži pozitivne poslovne rezultate, što je čini jednim od značajnih nosilaca privrednog razvoja ovog dela Srbije. Humanoidni roboti - made in Serbia!

Prijatan susret i konstruktivan razgovor sa našim kineskim prijateljima iz kompanije @minthgroup, koja planira nove velike investicije u Srbiji.

Prema njenim rečima, upravo ova kompanija će proizvoditi humanoidne robote u našoj zemlji, što će Srbiju pozicionirati kao lidera i prvu državu u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi.

Posebno sam srećna što će upravo roboti proizvedeni u Srbiji biti deo međunarodne platforme @expo_serbia_2027, gde će moći da aktivno doprinose u održavanju prostora, čišćenju i radu u uslužnim delatnostima i kafeterijama.

Nedavna poseta predsednika Srbije @buducnostsrbijeav Kini dodatno je učvrstila tradicionalno dobre prijateljske odnose naše dve zemlje, otvarajući prostor za nove investicije u Srbiji kao zemlji nove, savremene industrijske ere.

Autor: D.S.