SRBIJA NEMA JAČI ADUT ZA ODBRANU KOSOVA! Čedomir Antić jasan: Rezolucija 1244 ostaje naš jedini i najvažniji pravni bedem!

Srbija nema jači međunarodno-pravni instrument od Rezolucije 1244 za zaštitu svog teritorijalnog integriteta, istaknuto je na panelu Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope (IPESE).

U Beogradu je održana panel diskusija „Rezolucija 1244 – Međunarodni okvir, regionalna stabilnost i budućnost Kosova i Metohije“, na kojoj su učestvovali istoričar i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Čedomir Antić, predsednik Narodne stranke i pravnik Vladimir Gajić i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Učesnici su analizirali značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, njen uticaj na položaj Srbije i budućnost Kosova i Metohije.

Cilj panela bio je da se, povodom godišnjice usvajanja Rezolucije 1244, sagleda njen međunarodno-pravni značaj, uloga u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i njen doprinos regionalnoj stabilnosti i budućim političkim procesima vezanim za Kosovo i Metohiju.

Čedomir Antić ocenio je da Srbija trenutno nema bolji međunarodni okvir od Rezolucije 1244 kada je reč o zaštiti svojih interesa na Kosovu i Metohiji. On je istakao da je dokument, uprkos brojnim manjkavostima, i dalje najvažniji pravni oslonac Srbije u međunarodnim odnosima. Govoreći o okolnostima koje su prethodile njenom usvajanju, Antić je naveo da je Kumanovski sporazum potpisan pod velikim pritiscima i pretnjama daljom eskalacijom sukoba, te da se i danas politika Srbije u velikoj meri oslanja na rezultate postignute u tom periodu.

Vladimir Gajić ocenio je da je Rezolucija 1244 bila maksimum koji je Srbija mogla da postigne u datim međunarodnim okolnostima. On je naglasio da se u više delova rezolucije potvrđuje teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, čiji je pravni naslednik Republika Srbija. Gajić je podsetio i na neuspeh pokušaja da se Rezolucija 1244 stavi van snage kroz Ahtisarijev plan, navodeći da su odbacivanje tog plana u Narodnoj skupštini Srbije i veto Ruske Federacije omogućili da rezolucija ostane na snazi.

Vuk Jeremić istakao je da je Rezolucija 1244, uprkos određenim nedostacima, doprinela međunarodnoj poziciji Srbije nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. On je ocenio da su generacije srpskih diplomata upravo na odredbama tog dokumenta gradile argumentaciju protiv međunarodnog priznanja Kosova. Jeremić je naglasio da većina država članica Ujedinjenih nacija i dalje nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, što potvrđuje da Rezolucija 1244 ostaje važan diplomatski i pravni instrument Srbije u okviru postojećeg međunarodnog poretka.

Učesnici panela saglasili su se da, uprkos promenama u međunarodnim odnosima tokom proteklih decenija, Rezolucija 1244 predstavlja najvažniji pravni i diplomatski okvir na koji se Srbija može osloniti kada je reč o zaštiti svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji.

Autor: D.S.