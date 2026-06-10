VEĆE PENZIJE, JEFTINIJI LEKOVI I JOŠ JEDNA VAŽNA STAVKA: Evo kako će nove mere poboljšati standard građana i kada stupaju na snagu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da penzionere uskoro čeka veliko iznenađenje i da će biti veoma obradovani, jer im pored značajnog povećanja penzija stiže i poseban paket dodatnih finansijskih davanja!

Gostujući na Radio Beogradu, Vučić je istakao da će se država potruditi da do ovog skoka primanja dođe znatno ranije nego što je uobičajeno.

"Ne mogu da otkrijem ceo paket. Biće penzioneri ubrzo obradovani. Govorio sam o lekovima, govorio sam o nekim drugim stvarima. Pa i u smislu povećanja penzija, biće im značajno povećane penzije koje ćemo opet da gledamo da bude ranije, da ne bude 1. januara. Ali ne samo to, biće u tom paketu dodatnih finansijskih davanja za najstarije", izjavio je predsednik.

Na provokacije novinara da se penzije povećavaju zbog predstojećih vanrednih izbora, Vučić je odgovorio da će ovo povećanje verovatno biti manje nego prethodne dve godine – kada izbora uopšte nije bilo.

"Bezveze je ta priča, znaju ljudi da smo mi suviše ozbiljni da bismo se igrali izborima. Mi mislimo da i posle izbora ozbiljni i odgovorni ljudi nastave da vladaju ovom zemljom. Ne mislimo da im ostavimo pustoš, jer znamo da bi oni od bogate kase napravili pustoš u rekordnom roku", ocenio je Vučić.

Predsednik je podsetio javnost da prosečna penzija u Srbiji trenutno iznosi 56.000 dinara, dok je prosečna plata u martu dostigla istorijskih 1.037 evra, što je ubedljivo najviši iznos u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Poređenja radi, Vučić je napomenuo da je u momentu kada je on preuzeo funkciju predsednika Vlade, prosečna plata u zemlji iznosila svega 330 evra.

Autor: D.S.