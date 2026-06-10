ŠANSA ZA MLADE PREDUZETNIKE: Ministarka obišla Filipa i Nikolu koji su pokrenuli biznis uz pomoć države – 'Takvi ljudi nam trebaju!' (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, boravila je danas u poseti Kruševcu, gde se sastala sa Filipom i Nikolom, mladim preduzetnicima koji su zahvaljujući državnim subvencijama za samozapošljavanje uspešno pokrenuli sopstvene radnje.

Ministarka je istakla da je cilj posete bio da se iz prve ruke uveri u napredak njihovih poslovnih poduhvata. "Drago mi je kada vidim koliko im je program ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje koristio, jer svaki početak je uvek težak", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Od dubinskog pranja do auto-mehanike

Tokom razgovora sa vlasnicima, ministarka se detaljno upoznala sa prirodom njihovih poslova. Jedan od mladih preduzetnika se opredelio za delatnost dubinskog pranja enterijera vozila, dok se drugi posvetio održavanju i popravci motornih vozila, uključujući auto-elektriku, dijagnostiku i servis klima uređaja.

Mladi preduzetnici su potvrdili da im je proces dobijanja subvencija, u iznosu od 380.000 dinara, bio značajan vetar u leđa prilikom registracije firmi. Iako su naveli da je proces prikupljanja dokumentacije trajao oko mesec dana, ministarka je naglasila važnost povratnih informacija koje je dobila na terenu.

"Moramo da pojednostavimo procedure"

"Dobro je što ste iskoristili šansu na pravi način. Mnogo cenim kad neko svojim rukama obavlja posao. Takvi ljudi su potrebni ovoj zemlji", rekla je ministarka.

Kada je čula da proces prikupljanja papira traje mesec dana, ministarka je jasno poručila da će se raditi na poboljšanju sistema: "Znači, moramo da pojednostavimo procedure", zaključila je Đurđević Stamenkovski, dodajući da su ovakve posete dragocene upravo zato da bi se čulo šta u praksi funkcioniše, a šta bi moglo biti efikasnije za buduće korisnike programa.

Autor: D.S.