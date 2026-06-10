NOVA PORUKA PREDSEDNIKA: 'Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje!' – Vučić najavio skup mira i tolerancije! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras važnom porukom za građane, uoči najavljenog skupa zakazanog za 27. jun. U video poruci koju je uputio javnosti, predsednik je naglasio da će predstojeći skup biti prilika da se pokaže suštinska razlika u pristupu vođenju države i odnosu prema političkim neistomišljenicima.

"Ljubav prema otadžbini pobeđuje"

Vučić je poručio da, uprkos žestokim napadima i pritiscima kojima je zemlja bila izložena u proteklom periodu, njegov tabor neće uzvratiti istom merom.

"Mi, na skupu 27. juna, nećemo da pljujemo nikoga, nećemo da govorimo loše ni o onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana, nećemo da govorimo loše o onima koji najgore stvari govore o našoj deci", istakao je predsednik.

Predsednik je naglasio da je cilj okupljanja slanje pozitivnih poruka i demonstracija jedinstva. "Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini i mržnje koju oni sipaju svakoga dana. Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje!", zaključio je Vučić u video obraćanju.

Ova poruka dolazi u trenutku pojačane političke aktivnosti u zemlji, a skup najavljen za kraj juna već privlači veliku pažnju javnosti kao centralni događaj na kojem će, prema ranijim najavama, biti predstavljeni i dalji planovi države.



Autor: D.S.