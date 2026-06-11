IZBORI NA KIM, PREBROJANI GLASOVI U SRPSKIM OPŠTINAMA: Dr Elek, predsednik Srpske liste, osvojio 21.855 glasova

Prebrojavanje glasova kandidata za poslanike završeno je u svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu.

Predsednik Srpske liste i nosilac izborne liste te stranke Zlatan Elek osvojio je 21.855 glasova birača.

Prema podacima sa sajta Centralne izborne komisije, drugi na izbornoj listi Igor Simić osvojio je 19.331 glasova. Srđan Popović osvojio je 18.393 glasa, dok je Slavko Simić osvojio 17.310 glasova

Jovana Radosavljević je osvojila 14.718 glasova, a Ljiljana Stevanović 13.587 glasova.

Milan Joksimović je osvojio 13.085 glasova, a Branislav Nikolić 12.734 glasa. Ivica Cenić dobio je 9.373, a Tanja Vujović 9.011 glasova.

U Zvečanu je Srpska lista osvojila 3.141 glasova, odnosno 89.74 odsto. Najviše ih je osvojio Elek - 2.349. Sledi Igor Simić - 2.055, Ljiljana Stefanović - 1.996 i Slavko Simić - 1.934.

Prema podacima, Srpska lista je u Leposaviću osvojila 5.495 glasova, odnosno 86,01 odsto. Najviše glasova u toj opštini osvojio je Slavko Simić – 2.899. Slede Elek sa 2.429 osvojenih glasova, Igor Simić sa osvojenih 2.002 glasa i Jovana Radosavljević sa 1.926 glasova podrške.

Podaci za Zubin Potok kažu da je Srpska lista u toj opštini osvojila 2.829 glasova, odnosno 83.25 odsto od ukupnog broja izašlih birača. I u toj opštini najviše glasova je osvojio lider stranke Zlatan Elek - 2.014. Prate ga Igor Simić - 1.854, Ljiljana Stefanović - 1.707, Branislav Nikolić - 1.429.

U Severnoj Mitrovici Srpska lista osvojila je 76,43 odsto, odnosno 5.079 glasova, a sa 3.469 glasova najveće poverenje glasača iskazano je Zlatanu Eleku. Iza njega je Igor Simić sa 2.974 osvojenih glasova, pa sledi Ljiljana Stefanović sa 2.572 i Slavko Simić sa 2.512 glasova.

Kada je reč o Ranilugu, Srpska lista osvojila je 2.178 glasova, odnosno 87.33 odsto. Najviše birača zaokružilo je ime Dušana Markovića, njih 1.313. Slede Elek sa 1.256 osvojenih glasova, Aleksandra Simonović sa 1.239 glasova i Slavko Simić sa 1.202 osvojena glasa.

U opštini Novo Brdo Srpskoj listi pripalo je 3.168 glasova ili 64.67 odsto. Igor Simić osvojio je 2.687 glasova, Slavko Simić – 2.652, Ivica Cenić - 2.619, Zlatan Elek - 2.603.

U Gračanici Srpska lista osvojila je 7.627 glasova, odnosno 72,33 odsto. Najveće poverenje su birači ukazali Marku Arsiću sa 5.069 glasova. U toj opštini na drugom mestu je Milan Joksimović sa 4.294 osvojenih glasova, pa sledi Srđan popović sa 4.065 i Anara Ćurčić sa 3.220 glasova.

U Partešu je Srpska lista osvojila je 90,23 odsto, odnosno 1.755 glasova, a prvi je Slavko Simić sa 858 glasova. Iza njega je Igor Simić sa 855 glasova, te sledi Srđan popović sa 818, Jovana Radosavljević sa 808 i Zlatan Elek sa 786 glasova.

Srpska lista je u Štrpcu osvojila 3.966 glasova, što je 69,48 odsto. Najveći broj glasova - 3.543 osvojio je nekadašnji predsednik te opštine Branislav Nikolić. Iza njega je Milan Joksimović sa 1.634 glasova, te Zlatan Elek sa 1.609 i Igor Simić sa 1.552 glasova.

Srpska lista u Klokotu osvojila je 893 glasova ili 52,47 odsto. Srđan Popović osvojio je 543 glasova, a iza njega je Jovana Radosavljević sa 506, te slede Ivica Cenić sa 496, Zoran Golubović sa 477 i Igor Simić sa 472 glasova.

Autor: D.Bošković