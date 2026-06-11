VAŽAN SUSRET U 8.30 NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić danas prvo sa Kopmanom, sledi zajednički sastanak s Operativnim timom za pristupanje Srbije EU

Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gertom Janom Kopmanom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Vučić će se sa Kopmanom sastati u 8.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić će se sa Kopmanom sastati u 8.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Autor: D.Bošković