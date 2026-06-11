SNS Čukarica: Završena sanacija Ulice Đorđa Ognjanovića, veća bezbednost za đake i građane

Opštinski odbor SNS Čukarica saopštio je da je završena sanacija Ulice Đorđa Ognjanovića u dužini od 400 metara, ističući da je reč o projektu koji će doprineti većoj bezbednosti građana i unapređenju lokalne infrastrukture.

Kako navode, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić realizuje velike državne projekte, poput izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i investicionih poduhvata širom zemlje, na lokalnom nivou se radi na uređenju ulica i poboljšanju uslova života građana.

Posebno je istaknuto da se sanirana Ulica Đorđa Ognjanovića nalazi u neposrednoj blizini Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, zbog čega je realizacija ovog projekta od velikog značaja za bezbednost učenika, roditelja i svih učesnika u saobraćaju.

Iz SNS Čukarica poručuju da politika razvoja podrazumeva ne samo realizaciju velikih državnih projekata, već i ulaganje u lokalnu infrastrukturu, uređenje puteva i stvaranje bezbednijeg okruženja za svakodnevni život građana.

Kako navode, nastaviće da rade na infrastrukturnim projektima i ulaganjima, uz ocenu da su konkretni rezultati najbolji pokazatelj uspešnosti sprovedene politike.

Autor: D.Bošković