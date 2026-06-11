Novi napad na Srbe u selu Staro Gracko

Na ambulanti u selu Staro Gracko u opštini Lipljan, koja pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi, razbijen je prozor i pričinjena materijalna šteta, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Rasuto staklo i napravu kojom je izvršen napad jutros su zatekli medicinska sestra i portir po dolasku na posao.

Iz Kancelarije ukazuju da je ova ambulanta od velikog značaja u pružanju primarne zdravstvene zaštite srpskim porodicama i da zbog toga ovo predstavlja napad na njihov opstanak.

Podsjećaju da je u ovoj enklavi 1999. godine došlo do velikog stradanja Srba, kada je mučki ubijeno 14 žetelaca.

Iz Kancelarije naglašavaju da su Srbi koji žive u ovom mjestu uplašeni i i zabrinuti za svoju bezbjednost.

- Zato se svaki incident prema njima mora tretirati sa najvećom ozbiljnošću - upozorili su iz Kancelarije.

Oni smatraju da nema sumnje da ovakvim incidentima prethodi antisrpska retorika režima u Prištini, nekažnjavanje odgovornih za prethodne incidente, kao i nedaekvatno reagovanje međunarodne zajednice koja ovakve napade na Srbe i njihove ustanove ne posmatra sa dužnom pažnjom.

Autor: D.Bošković