HOROR NA KOSOVU I METOHIJI: Pucao iz 'kalašnjikova' na pun autobus putnika! Napadač savladan, policija blokirala sve!

Mirno popodne u selu Pagaruša, u opštini Mališevo, pretvorilo se u scenu iz najgorih filmova kada je nepoznati napadač otvorio vatru iz automatske puške „kalašnjikov“ na autobus pun putnika!

Pukom srećom izbegnuta tragedija

Incident se dogodio oko 12.10 časova, a prema prvim informacijama, napadač je bez ikakvog upozorenja zapucao na vozilo. Putnici su preživeli pravi šok, ali zahvaljujući neverovatnoj sreći, u ovom napadu niko nije povređen.

Portparolka policije za region Đakovice, Vljera Krasnići, potvrdila je za „Gazetu ekspres“ da su policijske jedinice odmah po dojavi blokirale područje.

Osumnjičeni iza rešetaka

Policija je munjevito reagovala i uhapsila osumnjičenog za ovaj stravičan čin. Prilikom hapšenja, zaplenjeno je oružje tipa „AK-47“ (kalašnjikov), koje je poslato na veštačenje.

Po nalogu državnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, dok se slučaj vodi kao „teško ubistvo u pokušaju“. Motiv ovog napada koji je uznemirio celo Kosovo i Metohiju biće poznat nakon završene istrage.

Autor: D.S.