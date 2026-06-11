ZAUZEO BLOKADERSKU STRANU Vučević o skandaloznoj izjavi Picule na račun predsednika Vučića: Očekivano od učesnika ZLOČINAČKE OLUJE

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević rekao je u Vestima Prve televizije da Toninu Piculi smeta Vučić i srpska politika jer je Srbija uspela da sačuva stabilnost i saraćuje sa različitim međunarodnim partnerima.

-Picula ima svoju agendu i on radi ono što je očekivano od čoveka koji je učestvovao u zločinačkoj akciji Oluja. Mi treba da gledamo naš nacionalni interes, evropski put i put Srbije. Srbija neće i ne treba da se odriče saradnje sa Kinom, Rusijom, SAD, pošto i zemlje EU sarađuju sa njima. Ne sečemo mi sami sebi zdravu nogu da bismo se nekome više dopali kao manje sposobni, već gledamo šta je u našem interesu. Skandalozna je njegova rečenica da Vučić vodi prosrpsku politiku. Pa, kakvu politiku treba da vodi ako je predsednik Srbije? Valjda treba vodi politiku Srbije? Obaveza Srbije je da vodi računa o svim Srbima gde god da žive - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da postoji jasna podrška Picule blokaderima i blokadera Piculi te da su tu stvari vrlo jasne.

-Nesumnjivo da se gospodin Picula opredelio za jednu političku stranu u Srbiji, to je blokaderska. Ja sam srećan. Bio bih duboko zabrinut da podržava SNS i Aleksandra Vučića. Tad bih bio u dilemi da li dobar posao radimo ili ne. Ovako znam da smo na dobroj strani - rekao je Vučević za Vesti Prve televizije.

Autor: D.S.