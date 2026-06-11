SVI SU IH SE PLAŠILI, MI NISMO! Vučić o borbi protiv obojene revolucije: Bili smo spremni da se suprotstavimo svima koji bi rušili ustavni poredak!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisetio se trenutka kada je doneta presudna odluka da se država otvoreno suprotstavi pokušaju obojene revolucije, istakavši da je tada pobedila hrabrost i odlučnost da se odbrani Srbija.

Predsednik Vučić je jasno poručio: „Svi su ih se plašili, mi nismo!“

Govoreći o periodu blokada i pritisaka, predsednik je istakao da je postalo očigledno da iza protesta ne stoji briga za zakone, već jasan politički cilj:

– Ne možeš godinu i po da zanemariš svoje obaveze, da mi govoriš o legalizmu, a da nijedan zakon ove zemlje ne poštuješ. Ne možeš da kažeš: 'Tražim odgovore od institucija', a kada ih dobiješ, ni ne pročitaš ih. Osećao sam da ih istina ne zanima, već da se iza svega krije veliki politički pokret koji treba da sruši državu, za račun i u ime nekog drugog – naglasio je Vučić.

Predsednik je istakao da je u ključnom trenutku prelomljeno da se više neće ustupati pred pritiscima:

– Doneli smo odluku – idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo! Radili smo pošteno, odgovorno, izvukli smo zemlju kao feniks iz pepela, iz praha je podigli. Kako smo doneli tu odluku, njihova reakcija je bila najžešća moguća. Svi su ih se plašili, mi nismo. Bili smo spremni da se borimo protiv svih onih koji bi rušili ustavni poredak – zaključio je predsednik.



Autor: D.S.