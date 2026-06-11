KULA OD LAŽI SRUŠENA U SEKUNDI: Vreli performans naprednjaka u Nišu – Miluću gurnuo 'Barona' pod nos, opozicija pobegla iz sale! (VIDEO)

Dvodnevna sednica Skupštine grada Niša završena je pravim političkim nokautom! U trenutku dok je Dragan Milić sa govornice iznosio optužbe, odборник SNS Miloš Sekulić izveo je potez koji je opoziciju „vratio na fabrička podešavanja“ i naterao ih na beg iz sale!

Dok je dr Dragan Milić, uz prepoznatljivu viku i gestikulaciju, sa skupštinske govornice ponavljao mantre o aferama koje plasiraju pojedini mediji, odборник SNS Miloš Sekulić odlučio je da stavi tačku na političko licemerje.

Sekulić je hladnokrvno prišao govornici i Miliću, pred punom salom, pružio boks cigareta – simbol afere koja je proteklih meseci potresala nišku opoziciju. Bila je to direktna aluzija na hapšenje njegovog najbližeg saradnika, poznatog po nadimku „Baron“, koji je uhapšen tokom novogodišnje noći zbog šverca 39.000 boksova cigareta, čija vrednost premašuje vrtoglavih 2 miliona evra!

„Nismo zaboravili Barona!“

Iako je Milić mesecima pokušavao da „opere ruke“ od svog saradnika, raspuštajući odbore i izbacujući ga iz grupe građana, ovaj performans je poslao nedvosmislenu poruku: Niš nije zaboravio!

– Glavni razlog zbog čega su Milić i svi opozicioni odборници tako reagovali jeste taj što je afera „Baron“ stvarna, za razliku od svih izmišljenih afera kojima je Milić pokušavao da obmane Nišlije – poručio je Sekulić nakon što su opozicionari, nakon performansa, uz galamu i pretnje napustili salu.

Rad se nastavio – usvojeno 75 tačaka

Dok su opozicioni redovi ostali prazni, vladajuća većina nastavila je sa radom. Usvojeno je svih 75 predloženih tačaka dnevnog reda, čime je potvrđen nastavak razvoja grada. Niš dobija gasnu elektranu, novi državni Data centar, a usvojen je i prostorni plan koji trasira budućnost grada do 2040. godine.

Podsetimo, afera „Baron“ ostaje najveća mrlja u političkoj karijeri Dragana Milića, a današnji performans pokazao je da, kada se suoče sa činjenicama, „kula od laži“ opozicije pada brže nego što su ikada mogli da pretpostave.



Autor: D.S.