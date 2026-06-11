UDAR NA SRBE NA KOSMETU! Kurti hapsi direktore škola: Upali im u kuće i škole, narod u strahu – Kancelarija za KiM poručila: OVO JE ODMAZDA!

Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedeni su danas po nalogu prištinskih vlasti, nakon čega im je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Privedenim direktorima, Negovanu Vasiću iz OŠ "Bratstvo" u Strezovcu i Draganu Krstiću iz OŠ "Desanka Maksimović" u Kosovskoj Kamenici, na teret se stavljaju navodne radnje za koje Kancelarija tvrdi da su politički motivisane.

U saopštenju se navodi da su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije izvršili pretrese porodičnih kuća direktora, nakon čega su ušli i u prostorije škole "Bratstvo" i izuzeli dokumentaciju.

Kancelarija za KiM ocenila je da ova akcija predstavlja "odmazdu režima Aljbina Kurtija" zbog rezultata Srpske liste na nedavno održanim izborima.

"Kurtijeva policija nema ingerencije u srpskim školama, a ovim potezima režim u Prištini pokušava da kriminalizuje Srbe i unese nemir u Kosovskom Pomoravlju", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva hitno puštanje uhapšenih direktora na slobodu i prestanak pritisaka na srpsko stanovništvo u pokrajini.

Autor: D.S.