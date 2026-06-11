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UDAR NA SRBE NA KOSMETU! Kurti hapsi direktore škola: Upali im u kuće i škole, narod u strahu – Kancelarija za KiM poručila: OVO JE ODMAZDA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Kancelarija za KiM ||

Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedeni su danas po nalogu prištinskih vlasti, nakon čega im je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Privedenim direktorima, Negovanu Vasiću iz OŠ "Bratstvo" u Strezovcu i Draganu Krstiću iz OŠ "Desanka Maksimović" u Kosovskoj Kamenici, na teret se stavljaju navodne radnje za koje Kancelarija tvrdi da su politički motivisane.

U saopštenju se navodi da su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije izvršili pretrese porodičnih kuća direktora, nakon čega su ušli i u prostorije škole "Bratstvo" i izuzeli dokumentaciju.

Kancelarija za KiM ocenila je da ova akcija predstavlja "odmazdu režima Aljbina Kurtija" zbog rezultata Srpske liste na nedavno održanim izborima.

"Kurtijeva policija nema ingerencije u srpskim školama, a ovim potezima režim u Prištini pokušava da kriminalizuje Srbe i unese nemir u Kosovskom Pomoravlju", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva hitno puštanje uhapšenih direktora na slobodu i prestanak pritisaka na srpsko stanovništvo u pokrajini.

Autor: D.S.

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