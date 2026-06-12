'10 MANDAT JE BIO ZLATNI GLAS!' Stefan Krkobabić o uspehu Srpske liste: POSTIGLI SMO JEDINSTVO, A TO JE NAJVAŽNIJE!

Uprkos godinama sistematskog pritiska, hapšenja, ucenama i ogoljenom nasilju koje su aktivisti, funkcioneri Srpske liste i obični građani trpeli tokom ove kampanje, srpske sredine su zabeležile masovnu izlaznost koja je prebacila 50 odsto.

Voditeljka Jovana Jeremić je danas u okviru Jutra sa dušom sa svojim sagovornicima razgovarala o održanim izborima na KiM, gde je Srpska lista osvojila 10 mandata.

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i šef Poslaničke grupe istakao je da je velika stvar, upravo to, što je Srpska lista osvojila 10 mandata, jer da je jedan od njih pripao Rašiću - situacija bi bila drastično drugačija.

- Proćerdali su vreme Albanci... Suština je u institucionalizovajnju haosa. Na Kosovu je sve stalo, i to ne zbog našeg odnosa prema Kurtiju. Nema privrede, ekonomije, zdravstvo je stalo... Svi se leče privatno. Za nas je ovde bitno što je Srpska lista osvojila svih 10 mandata. To je zlatni glas i kontrola. To govori da smo postigli jedinstvo. Srbi su shvatili da je jefini izlaz da podrže Srpsku listu. Tamo nema partija, svi su okuoljeni oko Srpske liste... Sa svim napadima, Srpska lista funkcioniše.

Ovo je pokazatelj Kurtiju da ne može da se ponaša kako se ponaša, naveo je Krkobabić.

- Do 2017. mi smo imali normalizaciju odnosa, a onda je došao Kurti - priča Krkobabić.

- Tehnički, to nije moguće. Sada bez našij 10 poslanika ne možete da izaberete predsednika. To je dobar mehanizam, da Kurti ne može da radi šta je radio do sada - rekao je potom Krkobabić.

Oni su želeli da nametnu narativ da SPC nije Srpska, već da je njihova. Da sve što je kulturna baština SRbije pripadne njima, a to je nemoguće. Žele da sve što je život za Srbe tamo, da se dovede do tačke pucanja, da odu, da se isele. Osigurač je Srpska lista, sve se lomilo na jednom mandatu, da je jedan mandat dobio Rašić, ta stvar bi bila drugačija - dodaje potom.

Savetnik predsednika Srbije Ibro Ibrahimović istakao je da je ponosan na rezultat Srpske liste na KiM.

- Izuzetan rezultat Srpske Liste... To pokazuje jedinstvo, ozbiljnost i zrelost naroda da razume trenutak u kom se nalazimo. Imamo i porast broja glasova. Mi smo se vratili na februar 2025. godine. Rezultati oslikavaju te izbore, a u narednim trenutku shvatamo da je kriza institucionalizovana - rekao je Ibrahimović.

- Došlo je o jedinstva naroda - navodi Ibrahimović.

Autor: D.Bošković