PUCNJAVA U VUČITRNU: Ispaljeno nekoliko hitaca

Policija tzv. Kosova saopštila je da je u sredu oko 20:35 časova obaveštena o pucnjavi u selu Cecelija kod Vučitrna.

Prema saopštenju policije, na licu mesta su pronađene i zaplenjene tri čaure, ali osumnjičeni nisu zatečeni.

- Nakon prijema informacije o pucnjavi iz vatrenog oružja, policijske jedinice su izašle na lice mesta gde su pronašle i zaplenile tri čaure, ali osumnjičeni nisu zatečeni. O slučaju je obavešten tužilac. Slučaj je pod istragom - navodi se u 24-časovnom izveštaju policije.

Autor: D.Bošković