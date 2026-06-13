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PUCNJAVA U VUČITRNU: Ispaljeno nekoliko hitaca

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Policija tzv. Kosova saopštila je da je u sredu oko 20:35 časova obaveštena o pucnjavi u selu Cecelija kod Vučitrna.

Prema saopštenju policije, na licu mesta su pronađene i zaplenjene tri čaure, ali osumnjičeni nisu zatečeni.

- Nakon prijema informacije o pucnjavi iz vatrenog oružja, policijske jedinice su izašle na lice mesta gde su pronašle i zaplenile tri čaure, ali osumnjičeni nisu zatečeni. O slučaju je obavešten tužilac. Slučaj je pod istragom - navodi se u 24-časovnom izveštaju policije.

Autor: D.Bošković

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