Blokader podržao Mariju Vasić u vređanju Bogorodičinog pojasa – slaže se da je to 'fetišizacija'

Vukašin Milićević, istaknuti blokader i član predsedništva Demokratske stranke, govorio je o nedavnom sramnom istupu blokaderke Marije Vasić koja je poklon Časnom pojasu Presvete Bogorodice nazvala fetišizacijom.

"Profesorka Vasić je sociološkinja. I ona je pošla od sociološke definicije fetišizma, i ja bih voleo da neko pokaže zašto to nije u skladu sa tom sociološkom definicijom fetišizma, sa verom u to da predmeti imaju nekakva natprirodna svojstva", rekao je Milićević.

Podsetimo, profesorka blokaderka Marija Vasić uvredila je nedavno vernike izjavivši da je poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice "čist fetišizam".