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PROGLASOVCI PUKLI U MINHENU: Održali govor u pustoj sali, a onda opet 'udarili' na novinara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: x ||

"ProGlas" je u Minhenu organizovao skup, kojem je, sudeći prema snimcima do kojih je Informer došao, prisustvovao mali broj ljudi.

"ProGlasovci" nastavljaju sa organizovanjem skupova širom Evrope, u kojima govore negativno o Srbiji, a koji sudeći prema snimcima ne nailaze na veliki odziv dijaspore.

Naime, na dostupnim snimcima može se videti da je sala u kojoj je skup održan bila popunjena tek delimično.

Da stvar bude još grđa - po "ProGlasovce", publika je bila ubeđena da je došla da gleda predstavu, a ne politički skup.

- Mislila sam da je pozorište, a ne političku skup - rekla je žena iz publike.

Pored toga na skupu je ponovo došlo do teranja novinara, što je mnoge asociralo na skandal koji je obeležio tribinu Proglasa u Frankfurtu, kada je prebijen novinar Zoran Vicelarević.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u video-snimku ispod teksta.

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