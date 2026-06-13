PROGLASOVCI PUKLI U MINHENU: Održali govor u pustoj sali, a onda opet 'udarili' na novinara! (VIDEO)

"ProGlas" je u Minhenu organizovao skup, kojem je, sudeći prema snimcima do kojih je Informer došao, prisustvovao mali broj ljudi.

"ProGlasovci" nastavljaju sa organizovanjem skupova širom Evrope, u kojima govore negativno o Srbiji, a koji sudeći prema snimcima ne nailaze na veliki odziv dijaspore.

Naime, na dostupnim snimcima može se videti da je sala u kojoj je skup održan bila popunjena tek delimično.

Lažna elita oličena u vidu Proglasa pukla u Minhenu.



Neće više niko da sluša nasilnike. Ista sudbina čeka i plenumaše. pic.twitter.com/V8afUvZzMo — Djordje Stamenkovic Macak (@DjordeMacak) 13. јун 2026.

Da stvar bude još grđa - po "ProGlasovce", publika je bila ubeđena da je došla da gleda predstavu, a ne politički skup.

- Mislila sam da je pozorište, a ne političku skup - rekla je žena iz publike.

Pored toga na skupu je ponovo došlo do teranja novinara, što je mnoge asociralo na skandal koji je obeležio tribinu Proglasa u Frankfurtu, kada je prebijen novinar Zoran Vicelarević.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u video-snimku ispod teksta.