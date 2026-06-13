POTPREDSEDNICA VLADE ADRIJANA MESAROVIĆ U BAČKOJ PALANCI Sa građanima i ministri Pavkov, Žarić Kovačević i Gajić EVO KOJE SU KLJUČNE PORUKE POSLALI

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Bačkoj Palanci razgovarala je sa građanima. Sa njom su bili i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ministarka za brigu o porodici Jasmina Žarić Kovačević i ministar sporta Zoran Gajić.

-Na ovakav način, kroz ovakve skupove, kroz razgovore sa građanima pokazujemo šta predstavlja suštinu naše politike, koliko smo spremni da svakoga dana razgovaramo sa građanima, da budemo dovoljno bliski svim izazovima i problemima sa kojima se susreću. Da nazajednički na timski način kreiramo politiku i planove, evo konkretno danas za Bačku Palanku. Iz nedelje u nedelju, u različitim gradovima sam i imam priliku da sa svojim saborcima iz stranke obilazim ovakve događaje. Ovde smo imali priliku da pokažemo kako je Bačka Palanka izgledala nekada a kako danas. Koliko se od 2012. godine uradilo i kad je u pitanju izgradnja primarne infgrastrukture i saobraćajne infrastrukture, vrtića, škola, svega što je funkciji kvaliteta života građana. Most je istorijski strateški važan projekat za Bačku Palanku. Svi zajedno ispred Vlade Srbije, na čelu sa predsednikom Srbije daćemo sve od sebe da realizujemo sve projekte koji su neophodni građanima. Njima je dosta blokada, prekida i nemogućnosti da živimo normalno u našoj zemlji, da se dalje borimo. Nastavljamo da Bačku Palanku brže i snažnije gradimo i stvaramo još povoljniji privredni ambijent - naglasila je Mesarović.

Ministarka Pavkov je istakla kako je energija koju osete među građanima na terenu upravo ono čemu teži SNS i da je poruka koja se šalje sa ovakvih skupova zajedništvo.

-Pokazujemo da smo, bez obzira na sve poteškoće u prethodnih godinu i po dana, ipak jedna porodica. Samo za životnu sredinu u prethodne četiri godine preko 32 miliona dinara je uloženo u Bačku Palanku koja ima jedan biser koji lično najviše volim a to je Tikvara, a nadomak je Specijalni rezervat prirode Karađorđevo. Država u kontinuitetu ulaže u ta područja, imamo ambiciozne planove za njih. Ono što je smetalo ljudima, rešili smo. Zamenili smo kotlove koji su bili na ugalj i mazut, na ekološki prihvatljivije. Očistili smo ruglo, divlju deponiju koja je zaista bila problem u ovom delu Srbije. Stavili smo novu namenu, a to je šuma koja daje novu vrednost. Bačka Palanka gravitira ka Regionalnom centru za upravljanje otpadom Novi Sad. Ono što građani najviše očekuju i što je žila kucavica u kontekstu egzistencijalnih stravi je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za 46 hiljada stanovnika i kanalizaciona mreža u Mladenovu i Obrovcu. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti započeti sa radovima - rekla je Pavkov.

Ministri Žarić Kovačević i Gajić su sa građanima razgovarali o postignućima i planovima iz svojih resora.

Autor: D.Bošković