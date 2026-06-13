PRVO JE 'PROKOCKAO SVE ŠANSE' SA TRAMPOM, A SAD KUKAJU - NEMOJTE SA AMERIKANCIMA: Licemerje blokaderskih medija nema granice, smeta im i energetski MEGAPROJEKAT (FOTO)

Godinama već svedočimo velikom licemerju blokaderskih medija, koji menjaju narative iz dana u dan i hvataju se za slamke kako bi napali predsednika Aleksandra Vučića i rukovodstvo Republike Srbije.

Ipak, najnoviji primer pokazuje da zaista više ne znaju ni za šta tačno da se uhvate kako bi ocrnili Srbiju.

Tako su blokaderski mediji pisali da Srbija ima katastrofalne odnose sa SAD, da je "Vučić prokockao sve šanse sa Vašingtonom"... Da bi onda usledila serija intervjua Vučića za najveće američke medije, a jedan od njih je na svom ličnom profilu objavio predsednik Amerike Donald Tramp.

Kada ih je istina demantovala, počeli su da se žale kako nije baš poželjno graditi dobre odnose sa Amerikom.

U današnjem broju Nove objavljena je priča o najavama da će najbolje kompanije iz Amerike graditi Đerdap 3.

Sada se blokaderi pitaju da li ćemo "iz energetske zavisnosti od Rusije pasti pod kontrolu zapadne sile", iako su do juče napadali Vučića zbog "manjka" zapadnih investicija.

Podsećamo, nedavno je ambasada SAD u Srbiji objavila poziv američkim kompanijama da iskažu interesovanje za učešće u projektu reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3.

Đerdap 3 nije zamišljen kao klasična hidroelektrana sa novom branom na Dunavu, već reverzibilna hidroelektrana koja se naziva i najvećim prirodnim baterijama elektroenergetskog sistema.

Umesto nove brane na Dunavu, projekat predviđa dve visinske akumulacije, više od 10 kilometara tunela i podzemni hidrotehnički sistem koji bi služio kao najveća "baterija" elektroenergetskog sistema Srbije.