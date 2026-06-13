'KOMŠIKA, DA LI SE BOJIŠ BOGA?' Poruka iz BiH nasmejala region, osvanula preko cele šoferke, evo šta je razlog (FOTO)

Nesvakidašnja poruka upozorenja jednoj komšinici iz Bosne i Hercegovine zbog gesta postala je pravi regionalni hit na društvenim mrežama.

Poruka ostavljena na jednom automobilu u Ilijašu u Bosni i Hercegovini postala je hit na društvenim mrežama. Njen autor javno je prozvao komšinicu zbog, kako tvrdi, bacanja ostataka hrane ispred garaža.

U poruci koja je nasmejala brojne korisnike društvenih mreža autor izražava nezadovoljstvo jer komšinica navodno ispred garaža baca ostatke hrane, među kojima su riba, kupus, pileće kosti i testenina i tvrdi da takvo ponašanje narušava kulturu stanovanja.

"Komšika, da li se bojiš Boga? Da li se stidiš komšija? Prešla si sve granice sa istresanjem ručkova pred garaže, a posebno moju. Riba - pliske, kupus - eno ga plastificirao se, pileće kosti, makarone i dr. Nauči se kulturi življenja u zgradi. Snimiću te i turiti na FB neka te ceo svet gleda. Dosta te," glasila je poruka okačena na šoferšajbnu automobila.

Na kraju poruke upozorava da će, ako se takvo ponašanje nastavi, komšinicu snimiti i objaviti snimak na društvenim mrežama kako bi, kako kaže, "ceo svet video" šta radi.

Ovaj gest nasmejao je ceo region, a poruke ispod objave izazvale su nebrojeno komentara.

"Nije za seljaka stan, to treba u šumu da živi", "Ne znam samo šta je nekima smešno...neka svu tu hranu ostavi ispred svojih vrata", "Ma bravo, znaju se pravila življenja u zgradi", "Uobičajena pojava, sve i svašta se baca, čak i nameštaj. Nekultura opšta, bezobrazluk i neodgoj. Moja kona rahmetli je tako kupila nekoliko dana i vratila odakle je došlo. Poodavno je to bilo, da li bi sad upalilo, ne znam," "Eh da vidiš moj komšija, vreću smeća i pored moje ograde da njima ne smrdi, pustila sam ih 2 puta... kad sam vreće pobacala prema njihovim ogradama," neki su od komentara čitalaca.

Autor: D.Bošković