'Nema igre oko Vojvodine i nema igre oko Savinog sela' Vučević poslao snažnu poruku iz srca Bačke

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i Bratislav Gašić, ministar odbrane, obišli su danas u sklopu kampanje "Srbija pobeđuje" Veliki Šiljegovac, gde su razgovarali sa građanima, dok je lider SNS-a Miloš Vučević posetio meštane Savinog sela.

Narod dočekao Vučevića u Savinom selu

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević prisustvuje skupu koji se u sklopu kampanje "Srbija pobeđuje" nalazi u Savinom selu. Tamo ga je dočekao veliki broj oduševljenih građana.

Vučević se zajedno sa svojim prijateljima bajkerima pojavio na motoru.

„Posebno su targetirali Savino selo“

Lider SNS-a Vučević se nakon pozdravljanja sa velikim brojem građana obratio okupljenima.

- Nećemo da dozvolimo da oni koji su najmanje uspešni bace mrlju na ono što smo svi mi zajedno radili i stvarali. Ovo čestito mesto su blokaderi mnogo puta blokirali i iz posebno su targetirali Savino selo - poručio je Vučević tokom obraćanja koje je ispraćeno gromoglasnim aplauzom.

Pozvao je ljude da ne zaborave ono što nam se događalo u prethodnom periodu, ali i izrazio nadu da se tako nešto više nikada ne ponovi.

- Molim vas da ne zaboravite kakva se opasnost nadvijala nad Vojvodinom. Ovde su posebno pokušali da zaseju seme razdora i da nas predstave kako smo mi ovde neki uljezi i nasilnici... Hoće da nas ponovo nateraju u traktore da se selimo. Ali država nije igračka - odlučno je poručio Vučević i dodao „Pamet uglavu“.

Naglasio je kako nema igre oko Vojvodine i kako nema igre oko Savinog sela.

- Ovde smo i ovde ostajemo - ponovio je lider naprednjaka, što je ispraćeno gromoglasnim aplauzom.

Iz publike je odjekivalo: "Tako je".

Miloš Vučević poslao je snažne poruke okupljenima u Savinom selu i na kraju obraćanje završio povikom "Živela Srbija". Ljudi su ponavljali "Živela, živela".

S bajkerima u Srbobran

Vožnju kroz Vojvodinu započeo je posetom članovima SNS u Srbobranu.

„Odlična atmosfera, iskren razgovor sa građanima i još jedna potvrda da ljudi žele stabilnost, rad, mir i dalji razvoj svoje opštine i Srbije.

Nastavljamo da budemo uz narod, da slušamo njihove potrebe i da se zajedno borimo za još snažniju, uspešniju i pristojniju Srbiju“, objavio je Vučević na vsojoj Instagram stranici.

U Raškoj se traži slobodno mesto dva sata pre početka skupa "Srbija pobeđuje"

Atmosfera je vesela a odziv masovan - zato što narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema najavi objavljenoj na društvenim mrežama, posetiocima će biti obezbeđeni besplatna hrana i piće, zabavni park za decu, kao i muzički program i drugi zabavni sadržaji.

Još uvek nema informacija da li će skupu u Raški prisustvovati neko od visokih partijskih zvaničnika Srpske napredne stranke.

Skup je nastavak serije događaja koje je Srpska napredna stranka organizovala poslednjih nedelja pod sloganom "Srbija pobeđuje".

Gašić o velikom skupu u Šiljegovcu

Ministar Bratislav Gašić poslao je veliku poruku sa skupa u Šiljegovcu, istakavši da je mnogo više građana na strani politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sve ovo što vidite, toliki broj mladih, dece, ljudi srednjih godina, pa čak i penzionera. Koliko je nas više, onih koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da sruše Srbiju - kazao je Gašić.

Naime, veliki broj građana okupio se danas u Velikom Šiljegovcu kako bi podržao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Nema stajanja, pobedićemo ih radom - poručio je Darko Glišić.

Autor: Pink.rs