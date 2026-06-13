'Nema igre oko Vojvodine i nema igre oko Savinog sela' Vučević poslao snažnu poruku iz srca Bačke

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i Bratislav Gašić, ministar odbrane, obišli su danas u sklopu kampanje "Srbija pobeđuje" Veliki Šiljegovac, gde su razgovarali sa građanima, dok je lider SNS-a Miloš Vučević posetio meštane Savinog sela.
Narod dočekao Vučevića u Savinom selu
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević prisustvuje skupu koji se u sklopu kampanje "Srbija pobeđuje" nalazi u Savinom selu. Tamo ga je dočekao veliki broj oduševljenih građana.
Vučević se zajedno sa svojim prijateljima bajkerima pojavio na motoru.
„Posebno su targetirali Savino selo“
Lider SNS-a Vučević se nakon pozdravljanja sa velikim brojem građana obratio okupljenima.
- Nećemo da dozvolimo da oni koji su najmanje uspešni bace mrlju na ono što smo svi mi zajedno radili i stvarali. Ovo čestito mesto su blokaderi mnogo puta blokirali i iz posebno su targetirali Savino selo - poručio je Vučević tokom obraćanja koje je ispraćeno gromoglasnim aplauzom.
Pozvao je ljude da ne zaborave ono što nam se događalo u prethodnom periodu, ali i izrazio nadu da se tako nešto više nikada ne ponovi.
- Molim vas da ne zaboravite kakva se opasnost nadvijala nad Vojvodinom. Ovde su posebno pokušali da zaseju seme razdora i da nas predstave kako smo mi ovde neki uljezi i nasilnici... Hoće da nas ponovo nateraju u traktore da se selimo. Ali država nije igračka - odlučno je poručio Vučević i dodao „Pamet uglavu“.
Naglasio je kako nema igre oko Vojvodine i kako nema igre oko Savinog sela.
- Ovde smo i ovde ostajemo - ponovio je lider naprednjaka, što je ispraćeno gromoglasnim aplauzom.
Iz publike je odjekivalo: "Tako je".
Miloš Vučević poslao je snažne poruke okupljenima u Savinom selu i na kraju obraćanje završio povikom "Živela Srbija". Ljudi su ponavljali "Živela, živela".
S bajkerima u Srbobran
Vožnju kroz Vojvodinu započeo je posetom članovima SNS u Srbobranu.
„Odlična atmosfera, iskren razgovor sa građanima i još jedna potvrda da ljudi žele stabilnost, rad, mir i dalji razvoj svoje opštine i Srbije.
Nastavljamo da budemo uz narod, da slušamo njihove potrebe i da se zajedno borimo za još snažniju, uspešniju i pristojniju Srbiju“, objavio je Vučević na vsojoj Instagram stranici.
U Raškoj se traži slobodno mesto dva sata pre početka skupa "Srbija pobeđuje"
Atmosfera je vesela a odziv masovan - zato što narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Prema najavi objavljenoj na društvenim mrežama, posetiocima će biti obezbeđeni besplatna hrana i piće, zabavni park za decu, kao i muzički program i drugi zabavni sadržaji.
Još uvek nema informacija da li će skupu u Raški prisustvovati neko od visokih partijskih zvaničnika Srpske napredne stranke.
Skup je nastavak serije događaja koje je Srpska napredna stranka organizovala poslednjih nedelja pod sloganom "Srbija pobeđuje".
Gašić o velikom skupu u Šiljegovcu
Ministar Bratislav Gašić poslao je veliku poruku sa skupa u Šiljegovcu, istakavši da je mnogo više građana na strani politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Sve ovo što vidite, toliki broj mladih, dece, ljudi srednjih godina, pa čak i penzionera. Koliko je nas više, onih koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da sruše Srbiju - kazao je Gašić.
Naime, veliki broj građana okupio se danas u Velikom Šiljegovcu kako bi podržao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Nema stajanja, pobedićemo ih radom - poručio je Darko Glišić.
Autor: Pink.rs