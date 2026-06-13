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'Koliko je nas više, koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da je sruše' Glišić i Gašić uz narod, zna se šta većinska Srbija želi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Građani naše zemlje su danas u Beogradu i drugim mestima u Srbiji, pokazali šta većinska Srbija želi - mir, slogu, napredak, osmehe i uspešnu i jaku državu.

Među mestima u kojima se narod okupio da pošalje jasnu poruku da Srbija pobeđuje istakao se i Veliki Šiljegovac.

Naime, u Velikom Šiljegovcu okupio se veliki broj građana kako bi podržao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Privatna arhiva

Među okupljenim građanima u ovom mestu bili su i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Video: Privatna arhiva

- Nema stajanja, pobedićemo ih radom - poručio je ministar Darko Glišić.

Ministar Bratislav Gašić poslao je snažnu poruku sa skupa u Šiljegovcu, istakavši da je mnogo više građana na strani politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Privatna arhiva

- Sve ovo što vidite, toliki broj mladih, dece, ljudi srednjih goidna, pa čak i penzionera. Koliko je nas više, onih koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da sruše Srbiju - kazao je Gašić.

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Autor: Pink.rs

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