'Koliko je nas više, koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da je sruše' Glišić i Gašić uz narod, zna se šta većinska Srbija želi (VIDEO)

Građani naše zemlje su danas u Beogradu i drugim mestima u Srbiji, pokazali šta većinska Srbija želi - mir, slogu, napredak, osmehe i uspešnu i jaku državu.

Među mestima u kojima se narod okupio da pošalje jasnu poruku da Srbija pobeđuje istakao se i Veliki Šiljegovac.

Naime, u Velikom Šiljegovcu okupio se veliki broj građana kako bi podržao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Među okupljenim građanima u ovom mestu bili su i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao i ministar odbrane Bratislav Gašić.

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- Nema stajanja, pobedićemo ih radom - poručio je ministar Darko Glišić.

Ministar Bratislav Gašić poslao je snažnu poruku sa skupa u Šiljegovcu, istakavši da je mnogo više građana na strani politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sve ovo što vidite, toliki broj mladih, dece, ljudi srednjih goidna, pa čak i penzionera. Koliko je nas više, onih koji volimo Srbiju, nego onih koji žele da sruše Srbiju - kazao je Gašić.

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Autor: Pink.rs