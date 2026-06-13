Brnabić o blokaderima: Hoće da nas vrate u mračno doba, ali im nećemo dati (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je nakon posete Italiji i obraćanja pred Venecijanskom komisijom da je posebno raduje vreme provedeno sa građanima u Prigrevici kod Apatina, zahvalivši im na podršci politici predsednika Aleksandra Vučića i poručivši da "neće dati da Srbiju vrate u mračno doba".

Brnabić se oglasila na Instagramu nakon povratka iz Italije, gde je pred Venecijanskom komisijom, kako je navela, ponosno zastupala interese Srbije.

Brnabić je istakla da joj je posebno zadovoljstvo predstavljalo druženje sa građanima u Prigrevici kod Apatina, gde se okupio veliki broj ljudi iz Sombora i okolnih mesta, među kojima su Kupusina, Svilojevo i Sonta.

– Ništa lepše nego provesti popodne među svojim narodom – poručila je Brnabić.

Ona je zahvalila građanima na podršci i ocenila da nikada nisu ni pomislili da se okrenu protiv svoje zemlje, već su, kako je navela, strpljivo i dostojanstveno sledili politiku predsednika Aleksandra Vučića.

– Na svako nasilje i nepristojnost odgovarali su pristojnošću i ljubavlju. To je Srbija, zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji znaju da prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice, a ko pokušava da nam uništi zemlju – navela je Brnabić.

Predsednica parlamenta poručila je da postoje oni koji žele da Srbiju vrate u, kako je rekla, „mračno doba privatizacije, blokaderskog lopovluka i punjenja sopstvenih džepova“.

– Nećemo im dati da razvale zemlju jer ne damo Srbiju – poručila je Brnabić.

Na kraju obraćanja zahvalila je građanima na podršci i zaključila porukom:

– Srbija pobeđuje! Živela Srbija! – napisala je Ana Brnabić.

Autor: Pink.rs