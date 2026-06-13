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Ministar Mali posetio polaznike Akademije mladih lidera: Strateški osnažujemo mlade kadrove

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Ministar finansija Siniša Mali posetio je danas polaznike Akademije mladih lidera na Paliću i predstavio im osnove ekonomske politike Srbije, ističući da je SNS oduvek strateški pristupao usavršvanju mladih kadrova.

"Današnje prepodne sam proveo sa polaznicima Akademije mladih lidera na Paliću, a imao sam priliku da im predstavim neke osnove naše ekonomske politike, ali i da odgovaram na brojna pitanja. Naša stranka SNS je oduvek strateški pristupala osnaživanju i usavršavanju mladih kadrova, i to je ono čemu predsednik Aleksandar Vučić posvećuje izuzetnu pažnju", naveo je Mali na Instagramu.

Mali je dodao da ga ohrabruje kada vidi veliki broj pametnih i vrednih mladih ljudi, koji žele da napreduju u Srbiji,

"Ohrabruje me kad vidim ovoliko pametnih i vrednih mladih ljudi, koji žele da napreduju, da se bave politikom i pomognu svojoj zemlji, i koji svoju budućnost vide ovde!", poručio je Mali.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je polaznike Akademije mladih na Paliću pre nedelju dana nakon učešća na Samitu EU - Zapadni Balkna u Tivtu, a tokom razgovora sa njima izrazio je zadovoljstvo brojem okupljenih mladih koji vredno uče, rade i razmenjuju iskustvo.

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Autor: Pink.rs

#Akademija mladih lidera

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