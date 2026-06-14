STAMENKOVSKI ODBRUSILA BLOKADERIMA: Ministri nisu često na terenu zbog predstojećih izbora, tu smo od prvog dana od kada smo preuzeli vlast

Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže za ''Jutro sa dušom'' da je najvažnije da se ljudi čuju. Ne da se čuju govori sa bina, već da političari budu tu, u službi naroda.

- Najbolji način da sagledamo šta je SRbiji potrebno je da budemo na terenu. Mi ne možemo zbog toga što nas neko sabotira da zaboravimo šta je naš ključni zadatak. Oni su želeli da ubiu politički život u Srbiji. Žele da stvore utisak da se ovde ništa ne radi, nego da oni budu u fokusu. Naše ministarstvo je pokrenulo okupljanja po dvorištima, jer verujemo da tu živi Srbija. Domaćinstva, porodice, tipična srpska... Tu se okupljaju radnici, seljaci, borci, majke, očevi, deca... Svi koji imaju potrebu da razgovaraju sa nama. Sa tim konceptom smo krenuli prošle nedelje, u selu Jasika pod imenom "Među svojima" - navela je Stamenkovski.

Svi koji pokušavaju da dele društvo, na tim podelama žele da parazitiraju, dodala je ona, te se okrenula na inicijativu:

- To će trajati oko 2 meseca, obići ćemo 50 opština... Mi kao ministri moramo da napustimo kancelarije, iako je rad u njima važan. Moramo da se posvetimo komunikaciji sa građanima, koji su siti birokratskih prepreka, administracije... Čuli smo da neko ima problem u seliu, gradu, ali nikoga ne zove, ili mu se niko ne javlja na telefon... Ili ga prebacuje na druge teleone. Tako ljudi gube volju, i zato je važan razgovor - kaže ona.

- Tim koji je sa mnom beleži sve, pa takvim posetama pravimo konkretan rezultat. Ne viđamo se samo da bismo se videli. Treba da kao plodove svega toga imamo rezultat. Imaćemo inkluzivno igralište na obali, plaža. Prva plaža u Srbiji koja je dostupna osobama sa invaliditetom. Imamo epidemiju autizma, moramo da sagledamo sve, ti ljudi strepe šta će biti sa njihovom decom kada ih sutra ne bude. Moramo kao država sistemski da rešavamo pitanja - objasnila je Stamenkovski.

- Mi smo na terenu od trenutka od kako smo preuzeli odgovornost. Kada krenete da se bavite politikom, možete da izgubite empatiju, da živite u balonu, jer ste okruženi istomišljenicima. Vi pothranjujeteiluzije, a kada odete na teren, u konkretna mesta, vi razgovarate sa ljudima i vidite koliko im znači što ste nešto učinili - rekla je potom.

Autor: D.Bošković