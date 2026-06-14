Petrov: Srbija suštinski ispunila sve preporuke Venecijanske komisije

Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je "suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja". Poručuje i da izmene zakona predstavljaju "ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava".

Venecijanska komisija je pozitivno ocenila nacrte izmena i dopuna seta pravosudnih zakona usvojenih u januaru u Skupštini Srbije. Finalni tekst mišljenja Venecijanske komisije biće ubrzo objavljen na sajtu tog tela Saveta Evrope, a zatim u najkraćem roku upućen u Skupštinu Srbije.

Profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije, kaže za RTS da je Srbija u kratkom roku uradila "ozbiljan posao".

"Prema nekim najnovijim pravilima Venecijanske komisije, član Venecijanske komisije iz zemlje na koju se mišljenje odnosi nema pravo da prisustvuje tokom tog dela plenarne sednice", naveo je Petrov.

Ipak, kako kaže, razgovarao je sa kolegama članovima Venecijanske komisije.

"Mogu da vam prenesem jedan zaista ozbiljno nepodeljen utisak, a to je da je Srbija u kratkom vremenskom periodu uradila dosta toga i da je u velikoj meri pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da idu u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava", dodao je Petrov.

Podsetio je da je krajem aprila Venecijanska komisija dala hitno mišljenje na izmene pravosudnih zakona.

"To urgentno mišljenje pokazalo je da su izmene u jednom delu bile dobre, a u drugom delu ipak sadržale određene nedostatke sa stanovišta određenih standarda Venecijanske komisije", naveo je Petrov.

Nakon toga, kako kaže, usledio je intenzivan proces usaglašavanja teksta zakona, u kojem su učestvovali predstavnici Narodne skupštine, Ministarstva pravde i stručne javnosti.

"Bio je to vrlo intenzivan dijalog. Komunikacija sa Venecijanskom komisijom je u poslednjem periodu bila gotovo na dnevnom nivou i došlo je do usaglašavanja preporuka i nacrta rešenja koje smo mi stalno modifikovali i novelirali", naglasio je Petrov.

Kada je reč takozvanim Mrdićevim zakonima, Petrov kaže da procedura donošenja tih zakona nije bila dovoljno transparentna.

"To je nesporno i to je Venecijanska komisija zamerila. Mi smo sada u ovoj drugoj fazi nakon urgentnog mišljenja to značajno popravili", dodao je Petrov.



Prema njegovim rečima, nacrt naknadnog mišljenja Venecijanske komisije posebno pozdravlja konstruktivnu saradnju i brze napore srpskih vlasti da implementiraju preporuke.

"Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine", rekao je Petrov.

Dodao je da je od devet konkretnih preporuka osam u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje.

"Od devet konkretnih preporuka koje smo imali u urgentnom mišljenju, mi smo ispunili kompletno osam preporuka. Jedna, samo u jednom aspektu, najsitnijem mogućem, koja se tiče tužilaca kojima je prekinuto upućivanje po sili zakona. Jedino se tu baš nismo sa Venecijanskom komisijom u svemu složili. Ustvari, oni su nama dali na kraju za pravo kada smo im mi to dodatno sve objasnili", naveo je predsednik Ustavnog suda.

Govoreći o suštini zakonskih izmena, Petrov je naglasio da je najvažnije dodatno jačanje kapaciteta Visokog saveta tužilaštva.

"Za mene je mnogo važnije što je ojačana nadležnost Visokog saveta tužilaštva. Što je predviđeno da će Visoki savet tužilaštva da odlučuje i o privremenim upućivanjima javnih tužilaca. Ranije je to bila nadležnost Vrhovnog javnog tužioca, dakle jednog čoveka. Ne govorimo personalno, govorimo samo o činjenici da je jedan čovek o tome odlučivao. Sada odlučuje kolegijalno telo koje se sastoji od istaknutih pravnika i od javnih tužilaca", istakao je Petrov.

Osvrnuo se i na takozvani "anti-deadlock mehanizam", objašnjavajući da je njegov cilj da spreči blokadu u radu Visokog saveta tužilaštva ukoliko ne može da se obezbedi potrebna većina za donošenje odluka.

"To su organizaciono-funkcionalne izmene koje bi trebalo da omoguće da Visoki savet tužilaštva efikasnije funkcioniše u narednom periodu", rekao je Petrov.

Iako očekuje da će Vlada uskoro uputiti predlog izmena zakona Narodnoj skupštini, Petrov smatra da ne bi trebalo žuriti sa okončanjem procedure.

"Zamolio bih i predstavnike vlasti da ne žure. Dan ili dva ništa suštinski ne znače. Treba zatražiti mišljenje nadležnih pravosudnih saveta, jer je upravo to bila jedna od glavnih proceduralnih zamerki u prethodnom postupku", ukazao je Petrov.

Prema njegovoj oceni, pozitivno mišljenje Venecijanske komisije predstavlja značajnu potvrdu dosadašnjeg rada, ali i podsticaj da se nastavi sa sprovođenjem reformi.

"Ova rešenja jesu ozbiljan napredak. Ona su pravno-tehničkog i organizacionog karaktera i teško ih je razumeti ako niste specijalizovani pravnik", zaključio je Petrov.

Autor: D.Bošković