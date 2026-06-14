AKTUELNO

Politika

KURTIJEVI SPECIJALCI NAORUŽANI DO ZUBA UPALI U ŠTRPCE: U toku velika antisrpska akcija, ima uhapšenih, na terenu i FORENZIČARI (VIDEO)

Izvor: KOSOVOONLINE, Foto: kosovoonline ||

Prištinske vlasti od ranog jutra sprovode akciju na više lokacija na Kosovu i Metohiji. Nakon Gotovuše i Berevca, jedinice su ušle u selo Viča, a prema nezvaničnim informacijama ima privedenih.

Na više lokacija u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice takozvane kosovske policije. Akcija je počela rano jutros i prvobitno je sprovedena u mestima Gotovuša i Štrpce, a veliki broj pripadnika ove jedinice bio je prisutan i u Berevcu. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, u ovoj akciji ima privedenih, dok iz takozvane kosovske policije za sada nema nikakvih zvaničnih informacija o dešavanjima na terenu.

Trenutno je u toku akcija u selu Viča u opštini Štrpce, dok su jedinice prištinske policije u međuvremenu napustile Gotovušu i Berevce. Kako prenosi Kosovo onlajn, na ovoj novoj lokaciji u selu Viča je uz policijske snage na terenu direktno prisutna i jedinica forenzike, a detalji same akcije za sada javnosti nisu poznati.

Sa druge strane, prištinski portal Koha piše da je tamošnja direkcija za istraživanje ratnih zločina, u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini, sprovela ovu akciju na nekoliko lokacija. Prema izvorima tog albanskog medija, akcija prištinskih institucija povezana je sa istragama protiv više osoba koje su osumnjičene za krivično delo "ratni zločini protiv civilnog stanovništva".

Autor: D.Bošković

#Kurti

#Specijalci

#forenzicari

#teren

#Štrpce

POVEZANE VESTI

Region

Drama u Zagrebu! Naoružani muškarac upao u bolnicu: Specijalci na licu mesta

Politika

VELIKA KOLONA SRBA KRENULA NA GLASANJE U SEVERNOJ MITROVICI: Sigurnim korakom idu na biračka mesta, današnji izbori SUDBONOSNI (VIDEO)

Politika

KURTIJEVI SPECIJALCI UPADALI U KUĆE NAORUŽANI, NAPRAVILI HAOS! Porodice uhapšenih Srba na KiM uznemirene: Deca su prestravljena

Region

Horor u Sanskom Mostu: Pucnjava u Gimnaziji, ima mrtvih

Politika

KOLONA SRBA KRENULA NA GLASANJE U SEVERNOJ MITROVICI: Gužve i ispred biračkih mesta u Tehničkoj školi Mihailo Petrović Alas

Hronika

SAZNAJEMO! U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: UKP sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, HAPSE VRAČARSKI KLAN!