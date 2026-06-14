'UVEK SAM SMETAO STRANOM FAKTORU' Vučić o političkim protivnicima: Nadali su se da će mi se nešto dogoditi, da će mi otkazati srce ili da ću završiti kao Gadafi

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da su politički protivnici i strani faktori godinama vršili pritiske zbog njegove politike nezavisne i suverene Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom svog gostovanja u emisiji "Jutro" da su se njegovi politički protivnici, kako kaže, godinama nadali da će mu se nešto dogoditi ili da će imati ozbiljne zdravstvene probleme.

Govoreći o pritiscima koje je trpeo tokom godina, Vučić je naveo da je “uvek smetao stranom faktoru”.

- Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide. I onda krenu tekstovi da sam namestio tender firmi na Zapadnoj Tamnavi. I onda sam shvatio da je iza toga stajao Majkl Devenport. Dobijete od službe, vidite sve, tokove novca. I onda sam se pitao zbog čega sam kriv, i shvatio sam da sam baš zato što dobro vodio zemlju kriv - rekao je predsednik.

Dodao je da nikada neće odgovarati protivnicima, i da ni Milivojeviću nije odgovorio kada mu je poručio da će "završiti kao Gadafi".

- Najstrašnija sudbina koja može da vas zadesi. Svuda je bilo po televizijama tada - dodao je Vučić.

Autor: D.Bošković