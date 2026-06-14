'O ONOME ŠTA SMO URADILI SUDIĆE GENERACIJE KOJE DOLAZE' Vučić: Računaće se jednog dana kada drugi budu sagledavali dela, a društvene mreže

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o velikim ekonomskim rezultatima.

- O onome šta smo uradili sudiće generacije koje dolaze, a ne ovi danas... Tamo 2010, 2011. ma i 2014. delili smo treće i četvrto mesto u regionu po prosečnim platama, na primer u CG je bila oko 50% viša nego u Srbiji. Danas je u martu kod nas prosečna plata nešto viša od prosečne plate u CG i to je neverovatan napredak Srbije. Danas imamo oko 200 i nešto evra više od prosečnih primanja u BiH... Naša stopa javnog duga je dvostruko niža o Eurostatu. Po prvi put u istoriji imamo stabilan dinar. Danas ne sme da se čestita nekom od nas za uspeh u tome, ne sme to da se kaže. Mi nismo ljudi, moramo da budemo prikazani kao neljudi i zato rezultat ne sme da se broji. Računaće se jednog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne emocije i društvene mreže - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković