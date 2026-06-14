BRNABIĆ OGOLILA BESMISLENOST BLOKADERA! Vučić im jedan dan izolovan, drugi dan potrčko svetskih sila: Teški diletanti čija reč ne znači ništa

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ogolila je besmislenost blokadera.

Naime, Brnabić je na društvenoj mreži X ocenila da su tvrdnje i kritike koje iznose blokaderi na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića kontradiktorne, kao i da se menjaju u zavisnosti od trenutnog političkog narativa.

Do juče pričali da je Aleksandar Vučić @avucic izolovan, da niko neće da ga vidi, da je Srbija sebi zatvorila sva vrata dok je on vodi, a danas je @avucic "potrčko svetskih silnika". Teški diletantni čija reč ne znači ništa. Zato su toliko i opasni. Vučić je potrčko svetskih sila… https://t.co/8Q8MOwURmi — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. јун 2026.

- Do juče pričali da je Aleksandar Vučić izolovan, da niko neće da ga vidi, da je Srbija sebi zatvorila sva vrata dok je on vodi, a danas je Vučić "potrčko svetskih silnika". Teški diletanti čija reč ne znači ništa. Zato su toliko i opasni. Vučić je potrčko svetskih sila jednako koliko je Milivojević lider svetskih sila - poručila je Brnabić.

Autor: Pink.rs