Jovanov u Hit Tvitu o sramnom incidentu na tribini Proglasa u Frankfurtu: Oni huškaju na nasilje i opravdavaju ga

Zašto je nasilje suština blokaderske politike, zašto blokaderi beže od dijaloga i da li predsednik Amerike Donald Tramp stiže u Srbiju, bila su samo neka od pitanja za goste voditeljke Verice Bradić.

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti emisije bili su: šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov, novinar Ivan Radovanović i autor i voditelj Saša Borojević.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji. Pitanja je postavljala i publika u studiju.

PREDLOG BROJ 1 - 1. Linč u Frankfurtu

Govoreći o ovom predlogu Jovanov je rekao da je čovek platio ulaznicu 20 evra, došao da postavi pitanje, a da je onda doživeo ponoženje i delom batine.

- Jedna odvratna scena - kazao je Jovanov i dodao da ga je događaj više podsetio na obračune iz Evrope tridesetih godina prošlog veka nego na javnu tribinu na kojoj bi trebalo da postoji sloboda postavljanja pitanja.

- Čak mislim da ima neka scena u onom filmu 'Uspon zla', koji govori o dolasku Hitlera na vlast, otprilike, koja liči na ovo što se desilo u Frankfurtu. Dakle, da je neko postavio pitanje na nekoj tribini na kojoj je on bio, pa ga ovi momci u smeđim košuljama odvedu sa strane i više se nikad i ne pojavi. Dakle, ovo je jedna odvratna scena, ali kako su sejali, tako sada žanju - rekao je Jovanov.

On je dodao da su pojedini javni akteri nakon incidenta pokušali da relativizuju ono što se dogodilo, umesto da ga nedvosmisleno osude.

- Videli smo pokušaje da se ceo slučaj predstavi kao manje važan nego što jeste, umesto da se jasno kaže da je takvo ponašanje neprihvatljivo - rekao je Jovanov.

Jovanov je kazao da je ovo dokaz da oni huškaju na nasilje i opravdavaju ga.

- Ako je reakcija javnosti toliko javna i snažna, oni nađu način da to minimiziraju - naveo je Jovanov.

- Taj čovek je došao kao novinar da postavi pitanje... Vi odgovarate na ta pitanja, to je tribina. Druga strašna stvar je da niko nije reagovao od njih koji su bili u sali. Ne postoji niko ko sme da bude u njihovom okruženju, a da misli drugačije - ocenio je on.

Istakao je da inicijativa Proglas, koja se predstavlja kao da ima mandat dijaspore, u inostranstvu zapravo predstavlja isključivo samu sebe, dok su njihove tribine osmišljene tako da ljudima unose "mrak i poludepresiju".

Jovanov je istakao da na te skupove dolaze građani koji zapravo žele da gledaju glumce i očekuju zabavno veče, predstavu ili stand-up nastup, a završe tako što sat vremena slušaju kako u Srbiji ništa ne valja i kako je sve strašno.

- Kompletna propagandna platforma te grupe služi tome da se koristi svako moguće oružje i oruđe kako bi se po ceo dan pričalo da se u zemlji ništa ne vrednuje. Šta god da se u Srbiji uradi, to u njihovoj interpretaciji mora da postane negativna vest - naveo je Jovanov.

Radovanović je kazao da mu je sve ovo samo još jedna manifestacija frustracije.

- Uzroci za to su ti što imamo nešto što je neravnopravna situaciju - naveo je on i pojasnio da je Vučić doveo politiku do Mont Everesta, a da su blokaderi negde na vrhu Fruške Gore:

Oni bi odatle da sruše Mont Everest, minirali bi ga... A to je posledica te neke neravnopravnosti, jer nisu probali sa Fruške Gore da probaju nešto, od toga su odustali, sada sede tamo i mrze...Što je gore, ubedili su sebe da je ta Fruška Gora vrh vrhova.

Radovanović je ocenio da je posledica svega frustracija kod blokadera.

Komentarišući izjavu Ljiljane Smajlović o finansiranju Proglasa Borojević kaže da je finansiranje važno jer kada znamo ko finansira, onda znamo i ciljeve.

- Znamo da ogroman novac tu dolazi iz Velike Britanije - naveo je Borojević.

Kako navodi, imamo licemerno društvo, a to se vidi i na slučaju gospodina Kesića koji je mnogo žalio za žrtvama nadstrešnica, a to veče je imao stand-up veče u Sarajevu.

- Iz tog licemernog društva mi sada moramo da izvučemo zaključke - naveo je Borojević i kazao da su mnogi u Frankfurtu došli jer su mislili da dolaze na predstavu:

Mi smo sada videli dvostruke aršine, koliko puta nisu reagovali na napad na novinarke Informera... Kada se bude videlo ko je sve finansirao, sve će biti jasnije. Mi imamo neverovatnu pleadu ljudi koji ulaze u politiku na pogrešan način. Ovi studenti su zloupotrebljeni.

Upitan otkud slovenski pevač na tribini Radovanović kaže da to nije pitanje za njega.

- On ima neke srpske korene, a dugo sarađuje sa Bjelogrlićem. To je jedno te isto društvo. Meni to nije ništa čudno. To je društvo koje se okupilo da promoviše nešto što se stvori na neostvariva obećanja - ocenio je Radovanović.

Jovanov je rekao da su nevladine organizacije jako zanimljive i njihovo finansiranje, te pojasnio da bi Srbija bila pod velikim pritiskom da se išta tu menja,

Posebno interesantan segment za proučavanje i analizu, prema oceni Jovanova, jeste čitav sistem nevladinih organizacija.

On objašnjava da u Srbiji postoje brojne NVO, od kojih su neke i u samom parlamentu, koje se ne registruju kao političke stranke, ali faktički to jesu.

Ukazujući da bi taj sistem trebalo precizirati i zakonski urediti, Jovanov je naveo da su dva polanika pokušali da predlože izmene i dopune zakona, ali da je to izazvalo petnaestodnevno "urlanje" u javnosti, iako zakon tada nije stigao ni do pisarnice.

Upitan šta finansira dijaspora za tih 20 evra za tribinu Borojević kaže da je naš narod tamo željan Srbije.

- Verujem da su ljudi tamo tek posle incidenta shvatili da je to nešto ozbiljno, a ne stand-up komedija - ocenio je Borojević.

Radovanović kaže povodom osude pretnji Danici Vučinić, a odsustva osude za novinara u Frankfurtu da su svi osudu ANS-a na napad na novinare N1 dočekali negativno.

- Najnormalnija stvar na svetu je da ako je neko dobio pretnju, to ide redosledom koji je uobičajen, ono što nije normalno je da postoji samo jedna svetla strana kojoj se preti - naveo je Radovanović.

Prema njegovim rečima, nije normalno preskočiti svaki atak na novinare Informera, što se dešava na N1.

- To je ta dehumanizacija druge strane, koja nije ništa... Ako je neki lekar za ovu vlast, onda nije novinar - ocenio je on.

PREDLOG BROJ 2 - Kosovo je uslov

Komentarišući ovaj predlog Jovanov je rekao da baš zbog ovakvih neslaganja dela opozicije oni ni nemaju politiku niti otkrivaju listu.

Osvrnuvši se na priznanje Kosova Jovanov kaže da je opozicija optuživala Vučića da će uvesti sankcije Rusiji, što se nije desilo, a upravo su oni svoju politiku okrenuli za 180 stepeni.

- Neka izađu i neka kažu koji im je stav, a onda neka narod glasa za ono za šta misli da je najbolja politika za ovu zemlju - kazao je Jovanov.

Borojević kaže da je on 1999. godine on bio koristan idiot, jer je bio na ulici protiv Slobodana Miloševića.

- Ja sam tada išao za nekim Čankom, Protićem - prisetio se Borojević.

Radovanović je kazao da mu pritisak opozicije na Vučića deluje humoristički.

- Mi pričamo o nečemu što je i njihova najveća slabost i njihova najveća snaga. Jeste slabost to što su oni tabula rasa, ali sa druge strane, kada imate za protivnika nešto što je ništa, onda u tom ništa svako može nešto da pronađe. Neko može da pronađe Dušana Kovačevića, neko Borka, neko Natašu Kandić i ispostavlja se da je u tom ništa sva njihova moć - ocenio je Radovanović.

Prema njegovom mišljenju, nemaju oni, ovi koje nazivamo blokaderi, nemaju bilo kakav plan.

- Ali desilo im se da su u tom ništa mnogi nešto pronašli - istakao je on.

PREDLOG BROJ 3 - Faktor Amerika

Govoreći o tome koliko je realno očekivati Trampa u Srbiji Jovanov kaže da se nada da će se desiti takva poseta.

- To bi bilo dobro za našu zemlju - kazao je Jovanov.

On je rekao da sada Briselu smeta i odnos sa SAD-om, ne samo odnos sa Rusijom.

- U ovom trenutku administracija u Americi je ona sa kojom može da se razgovara, a ne ona u kojoj je Srbija uvek bila kriva za sve. Ako ne verujete meni, pitajte Edija Ramu - rekao je Jovanov.

Radovanović je odao priznanje predsedniku Vučiću koji uspeva da istovremeno zadrži dobre odnose sa Evropljanima, Amerikancima, Kinom, Rusijom.

- A to su sve neki džinovi u odnosu na nas - naveo je Radovanović.

Borojević je ocenio da je Srbija bitan faktor na Balkanu, kao i da mnogima smeta SPC.

- Idealno bi bilo da dođe za Ekspo, kada je tu 140 zemalja - naveo je Borojević i dodao da SAD i Kina fino sarađuju, a da se to ne vidi.

PITANJE PUBLIKE

Borojević je rekao da Srbija od saradnje sa Republikancima dobija to da su oni razotkrili Epstajna, dobija se to što smo dobili otvorenu Pandorinu kutiju.

- Tek će se pojavljivati oni koji su sa njim sarađivali - odgovorio je Borojević.

Odgovarajući na pitanje 'Da li bi priznanje Kosova bilo političko samoubistvo' Radovanović kaže da u Srbiji apsolutno bi.

- Sva istraživanja govore da bi ljudi u Srbiji bili apsolutno protiv toga - kazao je on.

GLASOVI GLEDALACA:

Za broj jedan negativno, a za broj tri pozitivno glasala je prva gledateljka.

Ana je rekla da je predlog jedan negativan, a tri pozitivan.

Mira je glasala negativno za predlog 1, a pozitivno za 3.

GLASANJE:

Najviše pozitivnih glasova ima predlog Faktor Amerika.

Najviše negativnih glasova ima Linč u Frankfurtu.

Autor: Pink.rs