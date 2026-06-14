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'PRIZNAŠ 14 POSTO TERITORIJE BRATSKE DRŽAVE, PA OBILAZIŠ NEKRETNINE PO VRAČARU' Milan Knežević ogolio licemerije političke Podgorice

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević ogolio je licemerije crnogorskog establišmenta prema Srbiji, nakon oglašavanja Ministarstva spoljnih poslova te zemlje u kojem se navodi da Podgorica odbacuje navode o vođenju hibridnog rata protiv Beograda.

 - Priznaš 14 posto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problema da svakog vikenda obilaziš nekretnine na Beogradu na vodi i Vračaru. E to mogu samo u Ministarstvu vanjskih poslova. P.S. A da Srbija traži brod "Jadran" nazad ili da prizna Boku Kotorsku? Sigurno bi NATO reagovao kao za vreme požara prethodne godine - napisao je Knežević na svom instagram profilu. 

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Autor: Pink.rs

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