SELAKOVIĆ U VUHANU: Srbija omladinsku politiku prepoznaje kao državni prioritet!

Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da Srbija omladinsku politiku prepoznaje kao jedan od svojih državnih prioriteta, ističući da kroz strateški okvir Nacionalne strategije za mlade za period 2023-2030. godine gradi programe za budućnost zajedno sa mladima.

Selaković je govorio na plenarnoj sednici "Mladi pokreću razvoj i zajedno stvaraju bolji svet", koja se održava u okviru Svetskog foruma za razvoj mladih u kineskom gradu Vuhanu. On je naglasio da je Srbija čvrsto posvećena podržavanju uloge mladih, uključujući i međunarodnu kulturnu saradnju, u skladu sa okvirom i vrednostima UNESKO-a.

U tom smislu, smatramo da je prikladno da se u Agendu UN posle 2030. godine uključi poseban cilj o kulturi. Globalni ciljevi održivog razvoja često se zasnivaju na akcijama preduzetim u lokalnim zajednicama, gde se mladi ljudi najlakše prepoznaju - naglasio je Selaković.

Ministar je ukazao da su ključni napori Srbije usmereni ka sistemskom povećanju zaposlenosti, snažnoj podršci mladima i kreativnoj industriji, razvoju neformalnog obrazovanja koje prati savremene tehnološke trendove, rešavanju stambenih pitanja i sveobuhvatnoj brizi o zdravlju i kvalitetu života mladih.

Svetski forum za razvoj mladih inaugurisao je predsednik Kine Si Đinping, a Selaković je istakao da se ovim aktivnostima dodatno jača partnerstvo dve zemlje, koje je krajem maja pokrenula državna delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem tokom istorijske posete Kini.

Forumu mladih političkih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope prisustvuje preko 400 učesnika iz više od 130 država.



Autor: D.S.