BOLEST JE UZELA MAHA: Čedomir Čupić ljubav prema Srbiji i rođenoj majci proglasio mentalnim poremećajem! (VIDEO)

Dok se pristojan svet ponosi svojom domovinom, dežurni "blokaderski" profesor Čedomir Čupić ponovo je šokirao javnost, dokazavši da je ludilo takozvane lažne elite uzelo maha.

Otišao je toliko daleko da je iskrenu ljubav prema Srbiji i rođenoj majci bukvalno proglasio za znak mentalne nestabilnosti!

"Dete je poludelo"

Ovakav skandalozni stav profesora Čupića najbolje pokazuje šta zapravo misli ona elita koja već godinu i po dana sprovodi nasilje na ulicama, pokušavajući da destabilizuje Srbiju.

– Između ostalog, ja kad čujem da ljudi uzvikuju "Srbija, Srbijo, ja te volim" i tako dalje... Zamislite vi sad da odrastao čovek svakog trenutka kaže svojoj majci "ja te volim, majko, ja te volim". Pa ona će kazati: "Ovo mi je dete poludelo" – izjavio je Čupić, direktno vređajući sve one koji javno iskazuju patriotizam.

Mržnja bez granica

Ova izjava pokazuje da je mržnja u redovima opozicije i dežurnih blokadera prešla sve granice zdravog razuma. Za njih, ljubav prema sopstvenoj državi i majci nije vrlina, već bolest.

Umesto što mere tuđu ljubav prema Srbiji i proglašavaju je za patologiju, opozicija i blokaderi bi morali dobro da se pogledaju u ogledalo. Dok građane proglašavaju ludima jer vole svoju zemlju, oni istovremeno:

- Blokiraju puteve, pruge i mostove,

- Skrnave državne simbole,

Svesno pokušavaju da unište i zaustave razvoj sopstvene države.

Pitanje koje ostaje nakon ovakvih reči profesora Čupića jeste – dokle ide mržnja onih koji bi da kroje sudbinu Srbije, a istovremeno preziru njene osnovne vrednosti?



Autor: D.S.