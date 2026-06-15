VELIKA POBEDA SRBIJE: Dr Uglješa Mrdić: Hteli su sankcije Srbiji, ali smo dobili podršku Venecijanske komisije za naše zakone! (VIDEO)

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu dr Uglješa Mrdić gostovao je u „Novom jutru“ na TV Pink, gde je istakao da je Venecijanska komisija na plenarnoj sednici održanoj 12. juna dala pozitivno mišljenje na predlog izmena i dopuna zakona iz pravosudnog seta.

Dr Mrdić je naglasio da ova odluka predstavlja veliku pobedu Srbije, uprkos višemesečnim pritiscima i kampanji pojedinaca koji su, kako kaže, priželjkivali sankcije za našu zemlju.

- Oni su se mesecima žalili Venecijanskoj komisiji i Evropskoj uniji, vodili su kampanju da se ukinu zakoni koje sam predložio decembra prošle godine. Priželjkivali su da se zbog tih zakona uvedu sankcije Srbiji, da Srbija bude kažnjena. Dakle, njima nije bilo važno šta bilo ko kaže, samo da se ne pohvali Srbija - reako je Mrdić.

On je objasnio da su njegovi zakoni usaglašeni kroz intenzivan dijalog i radnu grupu, nakon nekoliko održanih sastanaka i razmene preliminarnih mišljenja sa Venecijanskom komisijom.

- Usaglašene su najvažnije stvari, a jedna od najvažnijih je da više upućivanje tužilaca u javno tužilaštvo za organizovani kriminal i u druga tužilaštva ne može da se obavlja kao što je to bilo ranije, da Zagorka Dolovac kao vršilac funkcije vrhovnog tužioca samostalno donosi odluku, nego tu odluku donosi Visoki savet tužilaštva koji čini 11 članova - istakao je Mrdić.

Osim pravosudnih zakona, Venecijanska komisija se pozitivno izjasnila i o nacrtu novog zakona o Pravosudnoj akademiji. Dr Mrdić je dodao da su efikasno i nezavisno tužilaštvo bili primarni ciljevi ovih izmena, te se zahvalio na podršci predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, ministru pravde Nenadu Vujiću i profesoru Vladanu Petrovu.

- Bio sam siguran u svoj rad i rad svojih saradnika i što sam verovao u dobru nameru članova Venecijanske komisije i zato što smo sve ono na šta su imali prigovor usaglasili sa njima - zaključio je Mrdić.

Autor: D.S.