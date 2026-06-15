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MARKO ĐURIĆ ODBRUSIO STEFANOVIĆU: Kad ponestane argumenata, ostanu uvrede

Izvor: Pink.rs, Foto: kosovo online ||

Kad ponestane argumenata, ostanu uvrede. To je, uostalom, postao zaštitni znak Borka Stefanovića i dela opozicije koja veruje da se državna politika vodi tvitovima, a ne rezultatima.

Dok Predsednik Srbije razgovara sa liderima EU i šefovima država kandidata za članstvo u EU o zajedničkim izazovima, evropskim integracijama i položaju naših zemalja u promenjenim međunarodnim okolnostima, Stefanović ponovo nudi ono što jedino ume, a to su laži, lične uvrede, raznovrsne i moram priznati maštovite pokvarenosti, etikete i bes.

Posebno je zanimljivo da o evropskom putu Srbije lekcije deli čovek čije je političko nasleđe ostalo upamćeno po potezima i pregovorima tokom kojih je Srbija gubila, a njeni nacionalni interesi bivali potiskivani. Umesto odgovora na važne teme za građane, ponovo slušamo iste isprazne parole kojima pokušava da prikrije činjenicu da ga danas gotovo niko ne doživljava kao relevantnog sagovornika, ni u Srbiji ni van nje. Najčešće mu zato ni ne odgovaram više.

Razlika je jednostavna: dok se Predsednik Vučić sastaje sa za Srbiju važnoim sagovornicima i razgovara o budućnosti Srbije, Borko Stefanović vodi bitke sa sopstvenom političkom prošlošću. Dok Vučić gradi odnose i traži saveznike za Srbiju, on proizvodi uvrede. Dok se Vučić bavi politikom i rezultatima, on se bavi ogorčenošću.

Građani Srbije odavno znaju da prepoznaju razliku između ozbiljne državne politike i opozicione nemoći pretočene u objave na društvenim mrežama,poručio je on Borku Stefanoviću.

Autor: D.B.

#Marko Đurić

#borko stefanovic

#uvrede

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