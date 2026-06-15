Jaćimović ide u zatvor: Treba im nova kasica-prasica, ova se pokvarila

Odlukom suda Jaćimović će morati u zatvor.

Miran Pogačar objavio je na mrežama da "ne može da veruje da je sud to odlučio."

Nije im prošla fora za žicanje kinte, pa menjaju taktiku 😂



Na dva meseca prave akcije i prikupljaju pare za Jaćimovića, jer su neradnici i jedan i drugi. Ali provalio ih narod i došlo je vreme odgovornosti.



Miran da nađe drugu kasicu prasicu, ova se pokvarila! pic.twitter.com/6pNVoHYiGe — Koordinator (@koordinatorX) 15. јун 2026.

To nije promaklo Tviterašima, koji su se odmah uključili u raspravu.

"Nije im prošla fora za žicanje kinte, pa menjaju taktiku. Na dva meseca prave akcije i prikupljaju pare za Jaćimovića, jer su neradnici i jedan i drugi. Ali provalio ih narod i došlo je vreme odgovornosti. Miran da nađe drugu kasicu prasicu, ova se pokvarila," navode na mrežama.

"Opet drama oko Jaćimovića u Novom Sadu. Onolike donacije, a on sada ide u zatvor zbog 25000din? I sve to snima i diže u prvi plan televizija N1. Dajte ljudi, pa ovo je smešno," navodi drugi korisnik Tvitera.