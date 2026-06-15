AKTUELNO

Politika

VULIN RAZGOVARAO SA IZRAELSKIM MINISTROM JARI­VOM LEVINOM: Srbima i Jevrejima podjednako stalo do istine u Drugom svetskom ratu

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik Nadzornog odbora „Srbijagasa“ Aleksandar Vulin razgovarao je danas putem video-konferencijske veze sa izraelskim potpredsednikom Vlade i ministrom pravde Jari­vom Levinom.

Tokom razgovora, dvojica zvaničnika razmenili su mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, kao i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje između Srbije i Izraela.

Aleksandar Vulin zahvalio se Vladi Izraela na pozivu za ceremoniju otvaranja Makabijade, istakavši da je počastvovan prilikom da prisustvuje Makabijadi u Jerusalimu, značajnom događaju za čitav jevrejski narod.

Posebno je istaknuta važnost kulture sećanja i očuvanja istorijskog pamćenja srpskog i jevrejskog naroda, te da zajednička patnja i stradanja Jevreja i Srba obavezuju da trajno čuvamo uspomenu na naše žrtve, ali i da nastavimo da negujemo odnose poverenja i međusobne podrške.

Na sastanku je istaknuto da je Srbima i Jevrejima podjednako stalo do istine u Drugom svetskom ratu.

#Aleksandar Vulin

POVEZANE VESTI

Politika

Aleksandar Vulin razgovarao sa izraelskim ministrom pravde Jarivom Levinom

Politika

Vulin sa potpredsednikom Vlade Ruske Federacije! Razgovori o ekonomskoj saradnji dve zemlje i saradnji u oblasti energetike

Politika

VULIN RAZGOVARAO SA ROTFUSOM: Potpredsednik srpske vlade i poslanik AfD-a u Bundestagu o trenutnoj političkoj situaciji u Evropi i odnosima sa BRIKS-

Politika

VULIN O GENERALU PAVKOVIĆU: Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli

Politika

Vulin: Verujem da Srbija može da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog sporazuma sa Rusijom

Politika

SRBIJA IMA ZNAČAJNE REZERVE ENERGENATA Vulin: Ne sumnjam da će se uspešna saradnja sa Rusijom nastaviti